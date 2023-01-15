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    烏克蘭公寓遭俄軍飛彈直擊 釀12死60傷

    烏克蘭第聶伯羅市1棟公寓遭到俄軍飛彈直擊，造成12人死亡，至少60人受傷。（美聯社）

    烏克蘭第聶伯羅市1棟公寓遭到俄軍飛彈直擊，造成12人死亡，至少60人受傷。（美聯社）

    2023/01/15 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯14日朝烏克蘭多座城市發動彈襲，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）第聶伯羅市（Dnipro）1棟9層樓高的公寓遭到飛彈直擊，造成12人死亡，至少60人受傷。

    綜合外媒報導，第聶伯羅市這棟公寓遭到俄軍飛彈直擊後幾近全毀，鄰近公寓也被爆炸波及。第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）透過通訊軟體Telegram表示，目前第聶伯羅公寓遭毀事件已造成12人死亡，目前救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。

    烏克蘭空軍14日指出，擊中這棟公寓的是俄軍的Kh-22巡弋飛彈，這種老式飛彈精確度偏低，俄軍在去年6月曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成18人死亡。

    烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）指出，俄軍使用精確度低的飛彈襲擊一個人口稠密的都市，俄軍這種恐怖行為完全沒有正當理由。

    俄羅斯此波彈襲除了對多座城市發動外，烏克蘭的電力系統也是目標之一。烏克蘭國家電力公司表示，有5個地區的能源設施遭到俄軍襲擊，相關工作人員正在全力搶修中。

    救援人員在瓦礫堆中持續搜救。（美聯社）

    救援人員在瓦礫堆中持續搜救。（美聯社）

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