為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    準備斡旋烏俄局部停火 土耳其直言：兩方都無法取得軍事勝利

    土耳其總統艾多根（左）和俄羅斯總統普廷（右）去年10月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的「亞洲相互協作與信任措施會議」（CICA）場邊會晤。（法新社檔案照）

    土耳其總統艾多根（左）和俄羅斯總統普廷（右）去年10月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的「亞洲相互協作與信任措施會議」（CICA）場邊會晤。（法新社檔案照）

    2023/01/14 22:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，促成戰爭雙方達成烏克蘭穀物出口協議的土耳其政府14日說，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）準備推動局部停火，並警告莫斯科和基輔雙方，在軍事上都沒辦法「贏得這場戰爭」。

    艾多根的外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）坦言，看起來交戰雙方不太可能準備在未來幾個月內達成「全面的和平協議」，但是戰爭的殘酷代價，或許很快就會讓烏克蘭和俄羅斯兩國重新思考，並且接受在特定戰區局部停火。

    卡林說，「土耳其願意推動局部停火和小規模的戰事局部降級」，「兩方沒有任何一方能夠用軍事手段在戰場上贏得這場戰爭」。

    此前，艾多根利用他與莫斯科、基輔兩國都良好的關係，設法調停戰爭結束，多次與烏克蘭總統澤倫斯基、俄國總統普廷通電話商談，兩度作東舉辦和談，也協助促成烏、俄兩國在聯合國支持下，達成恢復烏克蘭穀物從黑海出口的協議。

    卡林說，俄羅斯主要重點在獲得北大西洋公約組織（NATO）的「安全保證」，並且在全球舞台上受到尊重，「俄羅斯想要的是受到身為大國的尊重，並且（避免）北約在他們的後院」，至於烏克蘭也需要俄羅斯提出足夠的安全保證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄戰爭打了快1年 澤倫斯基計畫親赴聯合國演講
    2023/01/14 17:26

    烏俄戰爭打了快1年 澤倫斯基計畫親赴聯合國演講
    為監視俄國軍事行動 北約將在羅馬尼亞部署預警機
    2023/01/14 14:06

    為監視俄國軍事行動 北約將在羅馬尼亞部署預警機

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    環球小姐走秀 烏克蘭佳麗揭「戰士」秀服與巨大雙翅故事令人動容
    2023/01/14 12:12

    環球小姐走秀 烏克蘭佳麗揭「戰士」秀服與巨大雙翅故事令人動容
    俄烏激戰蘇勒答爾 烏軍：被包圍仍持續堅守
    2023/01/14 11:38

    俄烏激戰蘇勒答爾 烏軍：被包圍仍持續堅守

    納管微電車立意良善 供需交由自由市場
    21世紀凡爾登戰役 烏克蘭血戰鹽城：俄人踩著自己士兵屍體前進
    2023/01/14 09:03

    21世紀凡爾登戰役 烏克蘭血戰鹽城：俄人踩著自己士兵屍體前進
    烏東鹽城血戰曝俄內鬥 傭兵頭子怒轟俄國防部才是「關鍵敵手」
    2023/01/14 00:19

    烏東鹽城血戰曝俄內鬥 傭兵頭子怒轟俄國防部才是「關鍵敵手」
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播