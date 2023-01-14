準備斡旋烏俄局部停火 土耳其直言：兩方都無法取得軍事勝利

土耳其總統艾多根（左）和俄羅斯總統普廷（右）去年10月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的「亞洲相互協作與信任措施會議」（CICA）場邊會晤。（法新社檔案照）

2023/01/14 22:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，促成戰爭雙方達成烏克蘭穀物出口協議的土耳其政府14日說，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）準備推動局部停火，並警告莫斯科和基輔雙方，在軍事上都沒辦法「贏得這場戰爭」。

艾多根的外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）坦言，看起來交戰雙方不太可能準備在未來幾個月內達成「全面的和平協議」，但是戰爭的殘酷代價，或許很快就會讓烏克蘭和俄羅斯兩國重新思考，並且接受在特定戰區局部停火。

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卡林說，「土耳其願意推動局部停火和小規模的戰事局部降級」，「兩方沒有任何一方能夠用軍事手段在戰場上贏得這場戰爭」。

此前，艾多根利用他與莫斯科、基輔兩國都良好的關係，設法調停戰爭結束，多次與烏克蘭總統澤倫斯基、俄國總統普廷通電話商談，兩度作東舉辦和談，也協助促成烏、俄兩國在聯合國支持下，達成恢復烏克蘭穀物從黑海出口的協議。

卡林說，俄羅斯主要重點在獲得北大西洋公約組織（NATO）的「安全保證」，並且在全球舞台上受到尊重，「俄羅斯想要的是受到身為大國的尊重，並且（避免）北約在他們的後院」，至於烏克蘭也需要俄羅斯提出足夠的安全保證。

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