軍武百科》俄軍剉咧等！英國軍援烏克蘭「挑戰者2式」主力戰車

英國今日宣布將提供「挑戰者2式」主力戰車給烏克蘭。圖為2022年在芬蘭Arrow 22演習中登場的英國陸軍挑戰者2式。（彭博資料照）

2023/01/14 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今（14）日宣布，英國將提供當前英國陸軍的主力戰車「挑戰者2式」（Challenger 2）以及其他火砲系統給烏克蘭。

《美聯社》報導，英國首相辦公室在聲明中指出，蘇納克是在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）商量過後才決定援助挑戰者2式，聲明中並沒有透露戰車數量。

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不過根據英國媒體報導，英國陸軍將立刻撥出4輛挑戰者2式給烏克蘭，後續再追加8輛，不過英國媒體沒有說明這項消息的來源。

「挑戰者2式」戰車性能諸元：

車身長度：8.3公尺/13.5公尺（計入砲管長度）

寬度：3.5公尺/4.2公尺（計入附加式装甲）

高度：2.49公尺

重量：64噸/75噸（計入接戰裝甲模塊）

載員：4人（車長、炮手、裝填手、駕駛員）

裝甲：查布漢（Chobham）複合式裝甲

主炮：120毫米L30A1線膛炮

副武器：7.62毫米L94A1（EX-34）同軸機槍×1/7.62毫米L37A2車頂機槍×1

懸吊系統：液壓氣動式（Hydropneumatic suspension）

作戰範圍：越野環境下250公里

速度：道路行駛時速59公里/越野時速40公里

資料來源：維基百科

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