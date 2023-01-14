日美同聲譴責侵略 俄羅斯前總統回嗆：岸田文雄該切腹

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（美聯社檔案照）

2023/01/14 19:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相岸田文雄13日在華府會談，會後共同聲明譴責俄羅斯侵略烏克蘭，對此，在俄國揮軍烏國後多次發表強硬言論的俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）14日批評岸田文雄屈從美國可恥，應該去切腹。

梅德維傑夫說，岸田文雄和拜登13日的共同聲明，顯示對俄羅斯的「偏執」，「有負數以萬計的日本人命喪於廣島和長崎的核彈火焰中的記憶」，意指第二次世界大戰末期，美國在日本投下原子彈，迫使日本投降。

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梅德維傑夫說，岸田不是要求美國為當年之事悔改，而是展現他「只不過是服侍美國人的服務生」，岸田只有在日本內閣會議上切腹，才能洗刷這種羞恥。

岸田文雄與拜登13日在華府舉行峰會，會後發表的共同聲明提到烏俄戰爭，表示兩國領袖堅決反對俄羅斯侵略烏克蘭，「我們明確聲明，俄羅斯在烏克蘭任何使用核武行徑，都是對人類的敵對行為。」

梅德維傑夫曾被視為俄國傾向西方的改革者，但是去年總統普廷出兵入侵烏克蘭後，他成了大鷹派，也是普廷的重要盟友。他曾一再揚言，西方如果插手俄國在烏克蘭的「特別軍事行動」，將引起核武戰爭。

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