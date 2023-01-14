美日領袖發表聯合聲明：譴責中國、對台基本立場不變

美國總統拜登與日本首相岸田文雄進行領袖會談。（路透）

2023/01/14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相岸田文雄在美東時間13日舉辦雙邊會談，並發布聯合聲明，內容對於台灣議題指出，對台灣的基本立場不變，維持台海和平與穩定，對國際社會安全和繁榮不可或缺，並鼓勵和平解決兩岸問題。

白宮發布「美日聯合聲明」，內容表示，在印太、全球盟友的歷史性時刻，美國總統拜登與日本首相岸田文雄進行會面，雙邊當前的合作是前所未見的，植基於雙邊對於自由、印太開放以及世界和平繁榮的共同願景，以及包括法治等共同價值的指引。

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但與此同時，印太區域面臨愈來愈多的挑戰，像是中國不符合國際秩序的行動，以及北韓的挑釁，而在歐洲，俄羅斯持續對烏克蘭發動不正義且殘暴的侵略戰爭。美日強烈反對任何單方面試圖透過武力或脅迫改變現狀的企圖。

因此美國和日本需要持續強化各自和集體能力，為此拜登讚賞日本新的國家安全戰略、國家防禦戰略以及國防建設計劃，認為其從根本上強化日本防禦能力，並增加在外交上的努力，這將增進印太及其他區域的安全。

拜登重申，根據美日安保條約第五條，美國將對保衛日本堅定不移，並強調第五條也適用於釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）。美日在關鍵和新興技術上深化合作，對國家安全至關重要。

聲明指出，美日重申其根據聯合國安理會決議，承諾要完成朝鮮半島無核化，美日強調，對台灣的基本立場不變，維持台海和平與穩定，對國際社會安全和繁榮不可或缺，鼓勵和平解決兩岸問題。

聲明表示，美日面臨的挑戰跨越地域性，堅決反對俄羅斯對烏克蘭的侵略，將持續對俄國施加制裁，並堅定地支持烏克蘭。聲明明確指出，俄羅斯在這場侵略中，使用任何核武器都是對人類的敵對行為。

聲明中也談到經濟層面，身為世界上最大的兩個民主經濟體，美日希望透過日本身為G7的議長國，以及美國主持的亞太經濟合作會議（APEC），將能促進全球繁榮，維護經濟秩序，此外建立在美日CoRe夥伴關係的努力，包括透過經濟政策協商委員會，雙邊將加強在經濟安全方面的優勢，保護並推進關鍵和新興技術，像是半導體、太空、清潔能源、能源安全等領域。

聲明指出，美日將與志同道合的夥伴增強社會與供應鏈的防禦能力，一同抵禦經濟脅迫、非市場政策以及自然災害，印太經濟架構（IPEF）便是實現以上目標的核心，作為民主政體，美日將確保經濟繁榮廣泛共享，並致力於實現性別平等與女性增能，在全球範圍，雙邊將共同推動淨零的可持續發展，並譴責利用經濟實力去佔他人便宜者，包括俄國對全球能源與糧食安全的破壞。

聲明也提及，呼籲中國針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行病學以及病毒基因序列提供足夠透明的數據，讓世界各地的公衛官員能準備好降低疫情傳播與識別任何潛在的變異株。

聲明強調美日牢不可破的雙邊關係，並基此與其他國家合作，有益於印太區域以及全世界，像是與澳洲和印度組成四方安全對話（Quad），持續支持東南亞國協，加強美日韓三邊合作，透過藍色太平洋夥伴（Partners in the Blue Pacific）促進太平洋島國合作關係。

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