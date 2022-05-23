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    拜登「防衛台灣」沒說錯！ 矢板明夫：白宮回應是給中國留面子

    美國總統拜登（見圖）23日出席美日峰會後聯合記者會，明確表態若中國犯台，美國將以武力保衛台灣，白宮隨後重申「美國對台政策未改變」。（路透）

    美國總統拜登（見圖）23日出席美日峰會後聯合記者會，明確表態若中國犯台，美國將以武力保衛台灣，白宮隨後重申「美國對台政策未改變」。（路透）

    2022/05/23 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）23日出席美日峰會後聯合記者會明確表態，若中國犯台，美國將以武力保衛台灣；白宮隨後重申「美國對台政策未改變」。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，拜登半年前也做出相同發言，這次又公開表態「自然不可能是再次說錯話」，他也分析，白宮的「補充說明」只是給「中國留點面子」。

    拜登23日與日本首相岸田文雄舉行會談後，2人在聯合記者會上重申重視台灣的安全；在被問及美國是否會軍事介入台海衝突時，拜登更回答「YES（會），這是我們的承諾」，並強調，儘管美國遵守「一個中國政策」（One China policy），但不代表中國可用武力奪取台灣。事後，白宮對拜登的發言做出了回應，強調「美國對台政策未改變」。

    對此，矢板明夫今晚在臉書發文表示，去年10月，拜登就做出過相同「美國會保衛台灣」的表態，但由於當時白宮發言人解釋說「美國對台政策未改變」，很多媒體把其表態解讀為拜登說錯了話。

    「但事隔半年，拜登又做了同樣的發言。」矢板明夫指出，拜登這次是在出訪日本、面對國際媒體時做出的公開表態，自然不可能是再次說錯話，且「事後白宮的回應也沒有否定拜登的發言內容，僅僅是做出了一些補充說明」，因此基本上可得到「美國已經調整了協防台灣的基本政策，從戰略模糊變成了戰略清晰」的結論

    矢板明夫話鋒一轉指出，日本前首相安倍晉三近期曾多次公開呼籲美國，放棄對台灣的模糊戰略，4月12日就投書美媒《洛杉磯時報》，直言美國對台採模糊立場「已經過時。會助長印太地區的不穩定，使中國低估美國的決心，也使台灣當局有不必要的焦慮」。

    矢板明夫分析，日理萬機的安倍晉三特地用英文寫文章投書給美國媒體，不是為了賺取稿費或提高知名度，而是一種外交上的表態，應該事先得到了美日雙方政府的默許，「而拜登今天的發言，正是對安倍提案的回答」。

    「拜登這個時候專程訪問日本，說不定就是為了說這句話而來的。」矢板明夫透露，2014年4月，時任美國總統歐巴馬訪問日本時，作為美國總統第一次表明和中國有爭議的釣魚台（尖閣諸島）適用日美安保條約，「事後我從日本外務省那裡得知，他們為了歐巴馬這個表態，水面下做了半年多的努力」。

    矢板明夫最後總結，在拜登發言背後，「應該也有很多台灣外交官的汗水和努力」，至於白宮事後所說的「美國對台政策未改變」，他認為這種話是外交辭令上的「虛詞」，除了「能給中國留點面子，基本上沒有任何意義」。

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