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    他17歲讓「10少女懷孕」 人蛇集團自組「嬰兒生產線」販賣人口

    奈及利亞警方破獲一起人口販賣案。（圖翻攝自推特）

    奈及利亞警方破獲一起人口販賣案。（圖翻攝自推特）

    2023/01/14 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞警方日前破獲當地一起人口販運案，集團當中的17歲少年烏祖奇（Noble Uzuchi）29歲男子歐波納（Chigozie Ogbonna）「負責」讓誘騙來的女性懷孕，孩子出生後，這些女性可獲得50萬奈拉（約新台幣3.3萬元）酬勞，但嬰兒會直接高價轉賣給其他人蛇集團。

    綜合外媒報導，烏祖奇及歐波納在犯罪集團內的「主要工作」就是誘騙這些少女發生性行為，讓她們懷孕並順利產下嬰兒，再將這些新生兒高價賣給人蛇集團，少女也能拿到一筆50萬奈拉的酬勞。

    報導指出，該集團除了烏祖奇以及歐波納遭逮捕外，另外還有2名女性嫌犯也被帶回調查，分別是30歲布萊特（Favor Bright）以及40歲艾里科（Peace Alikoi），2人據稱是該集團的首腦。

    警方破獲該集團後，除了逮捕上述4名主嫌外，發現有10名懷孕的少女也在現場，少女們承認自己要面對龐大經濟困難，才被引誘來從事非法買賣兒童活動，警方發現有不少新生兒早已被賣給人蛇集團。該案件目前已移交給刑事偵查部門，將大力追查這些新生兒買家的動向。

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