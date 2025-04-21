陽光普照再一天！明白天氣溫衝36度以上 週三後鋒面影響轉雨

明日各地仍有高溫出現，部分地區氣溫可達36度或以上。（資料照）

2025/04/21 18:33

〔記者林志怡／台北報導〕今日各地迎來高溫晴朗的好天氣，各地有30度以上高溫出現，中央氣象署指出，明日也將維持類似的天氣型態，且白天氣溫還會更高，可達36度左右，東南部地區可能有焚風出現，但週三起受到鋒面影響，各地陸續轉雨，且鋒面通過後將有東北季風造成降溫，屆時氣溫將下降至較舒適、涼爽的範圍。

中央氣象署預報員曾昭誠說，明日各地仍維持晴到多雲的好天氣，僅山區午後有零星陣雨，且氣溫將比今天還高，氣象署已對東南部地區、南部近山區、大台北地區發布高溫燈號，白天氣溫可達36度左右，且整個西半部地區普遍有31至35度高溫，東半部則約30至33度。

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週三起將有鋒面影響台灣，並於週四通過，且隨後東北季風增強，中部以北地區有陣雨或雷雨，並可能出現較大雨勢，東半部地區也有局部短暫陣雨，南部地區則為多雲，各地山區午後有雷陣雨。

此外，週五、週六則同時受到東北季風及華南雲雨區影響，中部以北地區有廣泛的陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島也有局部短暫陣雨，其他地區有零星雨。

週三至週六期間，受鋒面通過及後續東北季風影響，各地氣溫降低，其中北部地區將從週三的30度左右，下降至週四的25至27度，週五整日氣溫則都在20度上下，感受稍微偏涼，中南部地區在此期間則仍有26至29度左右，降溫相對不明顯。

週日後東北季風減弱，但台灣周邊中層水氣仍多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨機會，其他地區多雲，午後各地山區雷陣雨，但各地整體雨勢趨緩，且氣溫也將稍微回升，不過仍不會超過30度，且夜間、清晨氣溫也不會低於20度。

另曾昭誠提到，下週一將有另一波鋒面影響，可能造成北部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，但後續還有待觀察。

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