英日首相簽署「准入協定」 胡采蘋：岸田在幫台灣搬救兵！

面對中國威脅，岸田文雄與蘇納克11日正式簽署英日相互准入協定，允許雙方相互駐軍。（美聯社）

2023/01/12 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國與日俱增的威脅，正在進行歐美5國行程的日本首相岸田文雄，昨天（11日）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正式簽署允許雙方相互駐軍的「准入協定」，鞏固英國對印太地區和平穩定的承諾；近日他接受美媒專訪時也明確提出「今日烏克蘭可能是明日亞洲（Ukraine today may be Asia tomorrow）」的論述。對此，「財經網美」胡采蘋直言，「岸田去英國就是去幫台灣搬救兵的，越多國家介入台灣才更安全」。

日相岸田自9日起依序出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國這5個七大工業國組織（G7）成員國，昨天到訪英國後，與英相蘇納克在「倫敦塔」（Tower of London）正式簽署「相互准入協定」，引發國際關注。英國政府指出，英日領導人11日簽署的協定是雙方近一個世紀以來「最重要的防務協議」，這讓英國成為歐洲第一個與日本簽署相互准入協定的國家。該協定除了加強英日國防與安全合作，還允許雙方在彼此領土部署軍隊，讓英國對維護印太地區安全穩定貢獻一份力量。

請繼續往下閱讀...

此外，美媒《華盛頓郵報》11日發布岸田文雄的專訪，他在訪談中強調「台灣的和平與穩定對國際社會極為重要」，並提出「今日烏克蘭可能是明日亞洲」的論述，重申絕不容許任何一方片面以武力改變現狀。

對此，胡采蘋今天透過臉書直言，岸田去英國就是「幫台灣搬救兵」，英日首腦有相互駐軍共識，對台灣而言是「重大利多」，「台灣有事，日本一定有事，日本立刻變成內陸國，台灣之後，下一個一定是日本。越多國家介入台灣才更安全，台灣一掉，局勢會完全向中國逆轉。現在大家都看清楚了，非常好，台灣從來沒有這麼處在世界核心過，這是我們這一代人的使命與榮耀。我們要為台灣做最好的決定。」

她還說：「台灣要萬分感謝烏克蘭堵住俄羅斯，如果俄羅斯順利擴張到黑海，北約國家將會非常緊張，無暇分兵到東亞。英國加入戰局後，法國德國也不會閒著，大家都要考慮隔壁國家變強大該怎麼辦，世界大戰等級的聯盟很快就會成形。當初還有些人在說台灣不該幫烏克蘭，台灣跟俄羅斯關係比烏克蘭好，烏克蘭軍售中國不應該同情，我真是oh my god！國際局勢不是你發揮左膠正義的地方，現在是真的要考慮打仗站隊的問題。」

https://www.facebook.com/EmmyTheater/posts/pfbid0capq5gmzvhYVF3jkmJuoURaeCikmKETpXWCy43y1tShNHpDQsn4fSrqnYYMDPZDbl

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法