為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英日首相簽署「准入協定」 胡采蘋：岸田在幫台灣搬救兵！

    面對中國威脅，岸田文雄與蘇納克11日正式簽署英日相互准入協定，允許雙方相互駐軍。（美聯社）

    面對中國威脅，岸田文雄與蘇納克11日正式簽署英日相互准入協定，允許雙方相互駐軍。（美聯社）

    2023/01/12 20:05

    〔即時新聞／綜合報導〕面對中國與日俱增的威脅，正在進行歐美5國行程的日本首相岸田文雄，昨天（11日）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正式簽署允許雙方相互駐軍的「准入協定」，鞏固英國對印太地區和平穩定的承諾；近日他接受美媒專訪時也明確提出「今日烏克蘭可能是明日亞洲（Ukraine today may be Asia tomorrow）」的論述。對此，「財經網美」胡采蘋直言，「岸田去英國就是去幫台灣搬救兵的，越多國家介入台灣才更安全」。

    日相岸田自9日起依序出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國這5個七大工業國組織（G7）成員國，昨天到訪英國後，與英相蘇納克在「倫敦塔」（Tower of London）正式簽署「相互准入協定」，引發國際關注。英國政府指出，英日領導人11日簽署的協定是雙方近一個世紀以來「最重要的防務協議」，這讓英國成為歐洲第一個與日本簽署相互准入協定的國家。該協定除了加強英日國防與安全合作，還允許雙方在彼此領土部署軍隊，讓英國對維護印太地區安全穩定貢獻一份力量。

    此外，美媒《華盛頓郵報》11日發布岸田文雄的專訪，他在訪談中強調「台灣的和平與穩定對國際社會極為重要」，並提出「今日烏克蘭可能是明日亞洲」的論述，重申絕不容許任何一方片面以武力改變現狀。

    對此，胡采蘋今天透過臉書直言，岸田去英國就是「幫台灣搬救兵」，英日首腦有相互駐軍共識，對台灣而言是「重大利多」，「台灣有事，日本一定有事，日本立刻變成內陸國，台灣之後，下一個一定是日本。越多國家介入台灣才更安全，台灣一掉，局勢會完全向中國逆轉。現在大家都看清楚了，非常好，台灣從來沒有這麼處在世界核心過，這是我們這一代人的使命與榮耀。我們要為台灣做最好的決定。」

    她還說：「台灣要萬分感謝烏克蘭堵住俄羅斯，如果俄羅斯順利擴張到黑海，北約國家將會非常緊張，無暇分兵到東亞。英國加入戰局後，法國德國也不會閒著，大家都要考慮隔壁國家變強大該怎麼辦，世界大戰等級的聯盟很快就會成形。當初還有些人在說台灣不該幫烏克蘭，台灣跟俄羅斯關係比烏克蘭好，烏克蘭軍售中國不應該同情，我真是oh my god！國際局勢不是你發揮左膠正義的地方，現在是真的要考慮打仗站隊的問題。」

    https://www.facebook.com/EmmyTheater/posts/pfbid0capq5gmzvhYVF3jkmJuoURaeCikmKETpXWCy43y1tShNHpDQsn4fSrqnYYMDPZDbl

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英日首相簽署「相互准入協定」 可至彼此領土部署武裝部隊
    2023/01/12 05:50

    英日首相簽署「相互准入協定」 可至彼此領土部署武裝部隊
    英日簽相互准入協定 強化防衛
    2023/01/12 05:30

    英日簽相互准入協定 強化防衛

    臺灣期貨市場穩健 推動商品制度開展
    歐洲首例！英日首相今正式簽署准入協定 允許到彼此領土駐軍
    2023/01/11 17:50

    歐洲首例！英日首相今正式簽署准入協定 允許到彼此領土駐軍
    美第2支濱海作戰團 部署沖繩
    2023/01/11 05:30

    美第2支濱海作戰團 部署沖繩

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播