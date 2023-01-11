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    歐洲首例！英日首腦今正式簽署准入協定 允許到彼此領土駐軍

    岸田文雄11日將與蘇納克正式簽署相互准入協定，允許在彼此領土駐軍。（法新社，本報合成）

    岸田文雄11日將與蘇納克正式簽署相互准入協定，允許在彼此領土駐軍。（法新社，本報合成）

    2023/01/11 17:50

    〔即時新聞／綜合報導〕面對中國日益增加的威脅，印太地區和平穩定成為國際關注焦點。目前正進行歐美5國行程的日本首相岸田文雄，今天（11日）將到訪英國，與英首相蘇納克（Rishi Sunak）簽署雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」，引發國際熱議。

    根據英國政府消息，日相岸田本月9日起依序出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國這5個七大工業國組織（G7）成員國。在結束法義行程後，岸田今抵達英國倫敦，將與英相蘇納克在「倫敦塔」（Tower of London）正式簽署「相互准入協定」，並討論日本今年擔任G7輪值主席國相關事宜。

    英國政府指出，英日領導人11日簽署的協定是雙方近一個世紀以來「最重要的防務協議」，該協定加強、加速英日國防與安全合作，並允許雙方在彼此的領土部署軍隊，鞏固英國對印太地區安全穩定的承諾，也有利雙方武裝部隊規劃和進行更大規模、更複雜的軍事演習。這讓英國成為歐洲第一個與日本簽署相互准入協定的國家。

    英國《天空新聞》 表示，英國2021年進行綜合審查，認定中國在印太地區日益增長的影響力構成威脅後，就開始醞釀與日簽署相互准入協定。前英國首相強森（Boris Johnson）去年5月在岸田首次正式訪英時，便原則上同意雙方達成協定，11日的英日首腦會談則是正式在書面上簽署。

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