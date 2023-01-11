美第2支濱海作戰團 部署沖繩

為因應「台灣有事」，美國計畫在2025年度前於日本沖繩建立「陸戰隊濱海作戰團」，提高對中國的嚇阻力及因應能力。圖為去年3月美軍陸戰隊與日本陸上自衛隊在靜岡縣御殿場市的東富士演習場舉行聯合演習。（美聯社）

2023/01/11 05:30

美日外長防長二加二會談將敲定

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕為因應「台灣有事」，美日兩國正加強離島有事的快速反應能力，除了日本有意將陸上自衛隊十五個師旅團改組為可機動部署於西南群島的部隊之外，美國也計畫在二○二五年度前於沖繩建立「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），雙方未來將透過聯合演訓加強合作。日本媒體報導，此事可望於十一日在華府舉行的日美外長、國防首長「二加二」會談中敲定。

夏威夷去年設立 還有一支將在關島

美國為提高對中國的嚇阻力，重整美軍陸戰隊的戰略戰術，並進行改組轉型，以加強島嶼戰鬥的應對體制。轉型後的美軍陸戰隊將組成三支最新作戰單位「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），首支MLR已於去年三月在夏威夷成軍，另外兩支則預定部署在沖繩和關島。

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美陸戰隊轉型 核心戰力以岸制海

MLR編制約一八○○人到二千人，特點是能在敵方勢力範圍內最前線島嶼展開作戰，機動性分散成小規模部隊投放到各離島，阻止敵方艦艇及航機進出，並確保反艦飛彈等據點的作戰能力，成為陸戰隊轉型後「以岸制海」的核心戰力。

由於日本西南群島和台灣周邊海域，都在中國人民解放軍飛彈射程範圍內，中國若為統一對台發動攻擊，共軍很可能具有海空優勢。如何在增援部隊抵達前，阻擋對手攻擊，MLR扮演的關鍵角色受到期待。

讀賣新聞報導，多名日美政府相關人士透露，美國政府有意在二○二五年度前改組駐沖繩的美軍陸戰隊，成立MLR，美方已告知日本政府這項政策方針，目前正協調在日美外長、防長「二加二」會議中提出。

日那霸基地陸自旅團升級師團

日本為加強西南群島防衛，以因應「台灣有事」，去年底修訂的防衛力整備計畫，預定將陸自屯駐那霸基地的第十五旅團升級為三○○○人編制的師團。另外，新版計畫也將對陸自十五個師旅團改組為可機動部署在西南群島的部隊。

共同社也指出，自衛隊正在推動強化西南群島防衛，美軍陸戰隊沖繩MLR成軍後，日美將透過聯合訓練深化合作。

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