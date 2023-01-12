英日首相簽署「相互准入協定」 可至彼此領土部署武裝部隊

日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克今天在「倫敦塔」城堡會晤並正式簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。（美聯社）

2023/01/12 03:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國威脅日益增加，印太地區和平穩定成為國際關注焦點。日本首相岸田文雄今天（11日）與英首相蘇納克（Rishi Sunak）在「倫敦塔」城堡會晤，並簽署「相互准入協定」，未來雙方都可在對方領土部署武裝部隊。

日相岸田本月9日起依序出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國這5個七大工業國組織（G7）成員國。在結束法義行程後，岸田今抵達英國倫敦，與英相蘇納克在「倫敦塔」（Tower of London）正式簽署「相互准入協定」，並討論日本今年擔任G7輪值主席國相關事宜。

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英國政府指出，11日簽署的這項協定是英日雙方繼1902年的「英日同盟」後，近一個世紀以來「最重要的防務協議」，該協定加強、加速英日國防與安全合作，並允許雙方在彼此的領土部署軍隊，鞏固英國對印太地區安全穩定的承諾，也有利雙方武裝部隊規劃和進行更大規模、更複雜的軍事演習，也使英國成為歐洲第一個與日本簽署相互准入協定的國家。

蘇納克期待5月參加廣島G7峰會

英國首相府發言人指出，蘇納克與岸田文雄討論到G7議程，並表達十分期待出席預定5月在廣島召開的峰會。

岸田文雄與蘇納克會晤之餘，同時鑑賞「倫敦塔」城堡收藏的日本武士盔甲，2人還合影留念。據中央社報導，這是1613年由江戶幕府將軍徳川秀忠送給英王詹姆士一世的贈品，用來紀念英格蘭與日本簽署史上第一項貿易協議。

日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克今天在「倫敦塔」城堡會晤並正式簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。（美聯社）

岸田文雄與蘇納克同時鑑賞「倫敦塔」城堡收藏的日本武士盔甲，2人還合影留念。（路透）

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