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    岸田文雄與馬克宏會面 雙方確認台海和平重要性

    岸田文雄與馬克宏會面，雙方針對朝鮮半島局勢、烏俄戰爭以及日法合作等議題進行討論，同時也確認維護台海和平與穩定的重要性。（法新社）

    岸田文雄與馬克宏會面，雙方針對朝鮮半島局勢、烏俄戰爭以及日法合作等議題進行討論，同時也確認維護台海和平與穩定的重要性。（法新社）

    2023/01/10 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄出訪歐洲，首先在9日抵達巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，雙方針對朝鮮半島局勢、烏俄戰爭以及日法合作等議題進行討論，同時也確認維護台海和平與穩定的重要性。

    綜合外媒報導，岸田文雄先是與馬克宏一同參觀巴黎聖母院的復原工作，隨後前往艾麗榭宮參加晚宴。日本外務省指出，包括晚宴在內，兩國元首會談了約90分鐘後，以僅有翻譯在一旁的形式協商了約30分鐘。

    針對烏俄戰爭，岸田文雄與馬克宏均認為有必要繼續對俄羅斯實施嚴厲制裁，並大力支援烏克蘭。岸田文雄強調，基於法治的自由開放國際秩序很重要；馬克宏也感謝日本對於烏克蘭的經濟與人道主義支持，表示日法將共同努力應對俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的影響，特別是能源與糧食安全問題。

    岸田文雄與馬克宏確認，兩人將在今年上半年舉行外長與防長的「2+2會談」，岸田文雄表示，歐洲與印太地區的安全保障可說是密不可分，隨著中國軍事擴張，使得印太地區安全局勢緊張，法國是創造自由開放印太地區的「特別合作夥伴」。兩人也確認台灣海峽和平穩定的重要性，並加強日本自衛隊與法軍舉行聯合訓練。

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