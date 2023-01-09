因應台灣有事 日南西諸島將增建130座彈藥庫

「日經亞洲」七日獨家報導，日本防衛省計畫在南西諸島（西南群島）增建約一三○座彈藥庫；圖為日相岸田文雄。（美聯社檔案照）

2023/01/09 05:30

擬與美商議 自衛隊可共用美軍駐日基地

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台海潛在的軍事衝突，令日本不敢掉以輕心。「日經亞洲」（Nikkei Asia）七日獨家報導，日本防衛省計畫在南西諸島（西南群島）增建約一三○座彈藥庫，也考慮與美國商議，讓自衛隊可以共用駐日美軍基地。

據報導，日本全境目前有約一千四百座彈藥庫，但主要是在冷戰時期，為了抵禦前蘇聯入侵而建，七成都集中在北海道，距離中國可能挑起區域緊張的東海島嶼，相距超過兩千公里。不僅如此，日本當前的彈藥存量最多僅能支撐自衛隊應戰兩個月，而距離台灣最近的九州和沖繩地區，彈藥庫存更不到十％。

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從九州南端至沖繩 預計5年先完工70座

為改善上述情況，日本防衛省評估，陸上自衛隊未來十年內需要新增約九十座彈藥庫，海上自衛隊則需新增約四十座，其中七十座預計在五年內完工。新建彈藥庫將分布在南西諸島，從九州南端延伸至沖繩，包括更靠近台灣的島嶼。東京當局已準備啟動與相關地方政府和居民的協商。陸自曾在二○一九年因沖繩宮古島居民抗議，被迫將飛彈撤離。

日相岸田文雄計畫從下個財政年度開始，五年內斥資五兆日圓（約一．一六兆台幣）採購彈藥和飛彈，並在南西諸島部署「距外飛彈」（standoff missile），建立對日本遭受的外來威脅採取反制的能力。

另一方面，日本防衛省也將對部署沖繩縣以外的陸上自衛隊進行組織改革，將原本僅在各地區部署的「師團」和「旅團」，整編成可在全國機動性部署的部隊，主要目的同樣是在台海危機升高時，能夠及時伸援南西諸島。

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