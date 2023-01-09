日美擬聯合文件 強調台海和平重要性

日本首相岸田文雄預定十三日在華府與美國總統拜登舉行會談，雙方可望在會後發表的聯合文件中，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。 （路透檔案照）

2023/01/09 05:30

岸田出訪 13日與拜登在華府會談

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相岸田文雄九日起展開海外訪問行程，將先後訪問法國、義大利、英國、加拿大和美國。日本媒體披露，日本正和美國政府協調，預定十三日舉行的日美領袖高峰會後，將發表以安全保障領域為主的聯合文件，內容將包括強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性，以及深化日美同盟，加強合作推動「自由且開放的印度太平洋」等。

讀賣新聞八日引述不只一名日本政府相關人士報導，岸田將向拜登說明去年底修訂國家安全保障戰略等三份文件等作為，聯合文件將再度確認釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）屬於日美安保條約第五條適用範圍，並強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性。日美安保條約第五條載明，對日本領土的攻擊將引發美國採取行動共同應對。

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加強西南群島的防禦

日本新版國家安全保障戰略載明，將擁有攻擊敵人基地的「反擊能力」，打破日本在二次世界大戰後的「專守防衛」原則。根據新的戰略部署，日本還將加強與那國島和石垣島等靠近台灣的西南群島的防禦，與那國島和石垣島正在建設新的軍事基地。此外，日本也規劃在二○二六年開始部署可攻擊中國境內目標的長程巡弋飛彈，在五年內將國防預算增加近一倍，從目前佔國內生產毛額（GDP）的一％，提高到約二％的北大西洋公約組織標準，並提高網路和情報能力。

外交、國防會談先登場

在岸田與拜登舉行會談前，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，十一日將先和日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一舉行美日外交、國防「二加二」會談，預料台海情勢、北韓試射飛彈等東亞安保議題將是會談焦點。由於布林肯即將訪問中國，拜登政府認為，必須先與同盟國日本就對中政策進行討論，確認美日合作。美國國務院重申，美日聯盟是自由和開放印太地區的持久基石，共同應對印太地區和世界各地在廿一世紀的挑戰。

針對美中兩國在台灣議題上的緊張關係可能引發軍事衝突，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）六日向美國全國公共電台（NPR）表示，他認為這種情況是可以避免的，「透過負責任的管理，我們可以確保這種突發事件永遠不會發生。這是我們的責任。」蘇利文強調，美國需要貫徹「台灣關係法」的承諾，持續向台灣提供防禦性物資，並與中國進行直接外交，「我們必須將此列為優先事項」。

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