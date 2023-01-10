為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美對日防衛 將擴大到太空

    美日十一日將於華府舉行外長防長二加二會議。（歐新社檔案照）

    美日十一日將於華府舉行外長防長二加二會議。（歐新社檔案照）

    2023/01/10 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕美日十一日將於華府舉行外長防長二加二會議，據日經新聞報導，美國將把對日防衛義務的適用範圍擴大到宇宙空間，以保護日本的衛星。日本加強防衛力以防備台灣有事，而日本衛星做為監視對手國家軍事活動角色功能更形重要。

    日本首相岸田文雄出訪歐美五國，十一日的美日二加二會議以及十三日的美日領袖峰會為重頭戲，在日本新國安戰略下，美日將更具體討論雙方防衛合作架構。據報導，美方已告知日本，將擴大對日防衛義務的適用範圍至宇宙空間，希望寫入美日二加二會後的聯合聲明，也將反映在美日領袖「拜岸會」相關聯合文件中。

    日美安保條約第五條規定，當日本管理的領域遭到武力攻擊時，美國有義務對日防衛，而日本擁有的衛星也被定義為日本管理的領域之一。日美二○一九年在傳統的陸海空之外，新增了網路空間，這次的日美二加二會議，則將明確加入宇宙空間。

    報導指出，日本加強防衛力以防備台灣有事，衛星更不可或缺。例如，運用長程飛彈、電磁波和無人機，都需要衛星提供情報，一旦衛星遭到攻擊，也將影響日本自衛隊的活動。若受到他國攻擊，日美使用武力對抗的態度將更明確，這也將有效提高嚇阻力。

    日美也可望在「衛星星系」的觀測網絡中進行合作，計畫運用於探測和追蹤中國、俄羅斯、北韓開發的極音速武器等。美國在二○一九年成立太空軍，日本也於此次修訂國安戰略，決定將航空自衛隊改組為「航空宇宙自衛隊」。

    各國積極展開對宇宙空間的軍事利用，中國和俄羅斯為確保軍事優勢，更發展阻止他國利用宇宙空間的能力，例如對衛星與地面的通訊干擾、開發摧毀衛星的飛彈或雷射武器，以及推動攻擊他國衛星的「衛星殺手」計畫。

    本週美日二加二會議除了宇宙空間的防衛合作之外，也將討論對日本擁有反擊能力相關的防衛合作，包括擴大西南地區的基地和公共基礎設施共同使用的範圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播