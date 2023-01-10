美對日防衛 將擴大到太空

美日十一日將於華府舉行外長防長二加二會議。（歐新社檔案照）

2023/01/10 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕美日十一日將於華府舉行外長防長二加二會議，據日經新聞報導，美國將把對日防衛義務的適用範圍擴大到宇宙空間，以保護日本的衛星。日本加強防衛力以防備台灣有事，而日本衛星做為監視對手國家軍事活動角色功能更形重要。

日本首相岸田文雄出訪歐美五國，十一日的美日二加二會議以及十三日的美日領袖峰會為重頭戲，在日本新國安戰略下，美日將更具體討論雙方防衛合作架構。據報導，美方已告知日本，將擴大對日防衛義務的適用範圍至宇宙空間，希望寫入美日二加二會後的聯合聲明，也將反映在美日領袖「拜岸會」相關聯合文件中。

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日美安保條約第五條規定，當日本管理的領域遭到武力攻擊時，美國有義務對日防衛，而日本擁有的衛星也被定義為日本管理的領域之一。日美二○一九年在傳統的陸海空之外，新增了網路空間，這次的日美二加二會議，則將明確加入宇宙空間。

報導指出，日本加強防衛力以防備台灣有事，衛星更不可或缺。例如，運用長程飛彈、電磁波和無人機，都需要衛星提供情報，一旦衛星遭到攻擊，也將影響日本自衛隊的活動。若受到他國攻擊，日美使用武力對抗的態度將更明確，這也將有效提高嚇阻力。

日美也可望在「衛星星系」的觀測網絡中進行合作，計畫運用於探測和追蹤中國、俄羅斯、北韓開發的極音速武器等。美國在二○一九年成立太空軍，日本也於此次修訂國安戰略，決定將航空自衛隊改組為「航空宇宙自衛隊」。

各國積極展開對宇宙空間的軍事利用，中國和俄羅斯為確保軍事優勢，更發展阻止他國利用宇宙空間的能力，例如對衛星與地面的通訊干擾、開發摧毀衛星的飛彈或雷射武器，以及推動攻擊他國衛星的「衛星殺手」計畫。

本週美日二加二會議除了宇宙空間的防衛合作之外，也將討論對日本擁有反擊能力相關的防衛合作，包括擴大西南地區的基地和公共基礎設施共同使用的範圍。

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