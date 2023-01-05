13日拜岸會 聚焦台海議題

日本首相岸田文雄（左）將於十三日訪問華府，與美國總統拜登（右）舉行會談，議題包括美日同盟現代化、北韓試射飛彈、烏克蘭戰爭等，也將針對維護台海和平穩定交換意見。（法新社檔案照）

2023/01/05 05:30

日相下週出訪歐美5國

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本首相岸田文雄四日宣布，本月九日起將出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國五國，十三日將在華府與美國總統拜登舉行會談。岸田表示，將藉此機會向國內外展現日美同盟的進一步強化，雙方將就維持台海和平穩定等議題進行討論。

日本今年擔任七大工業國集團（G7）主席國，預定五月在廣島召開G7峰會，岸田是趁著國會開議前的空檔出訪G7成員國，強調今年將發揮強而有力的領導能力。針對與拜登的峰會，岸田表示，這將是一次非常重要的會談，不僅是身為G7主席國的會晤，去年底日本修訂國家安全保障戰略三文件，將從根本強化日本防衛力，他想藉此機會展現日美同盟的進一步強化，同時也再次確認雙方將朝著實現自由且開放印太構想，更深入且密切合作。

請繼續往下閱讀...

白宮也發表聲明證實拜登將和岸田舉行會談，雙方將就美日同盟現代化、台海安全、北韓、烏克蘭戰爭，以及自由開放印太等議題交換意見。日本放送協會（NHK）報導，拜登將在會談中對日本修訂國安戰略三文件，及擔任G7主席國表示全力支持。

憂台灣有事 5成日企研擬避難計畫

與此同時，「產經新聞」四日也發表對日本主要企業的調查，顯示有約七成企業對於中國對台動武導致的「台灣有事」表示擔憂，有兩成企業已做好有事之際的員工避難等安全對策，三成五企業則正在研擬或考慮研擬中。

產經新聞在去年十一月下旬至十二月中旬間，對日本主要企業進行問卷調查，獲得一一九家企業回覆。由於中國國家主席習近平對台強硬，升高企業對「台灣有事」的擔憂，有十六．八％的主要企業回答「很擔憂」，五十一．三％回答「多少有些擔憂」。

調查顯示，不少企業認為，台灣周邊可能發生偶發性衝突，因此已有二十．二％企業已做好「外派人員、當地員工和社長等的撤離計畫」，卅五．五％則在研擬或考慮研擬中，兩者合計佔受訪企業的五成以上。

問卷也就美中衝突、烏俄戰爭和中國武漢肺炎疫情對策等對產業供應鏈的影響進行調查，有超過兩成的企業表示，已建立或正在建立新的供應鏈；十三．四％表示「正在考慮建立」，顯示面臨「台灣有事」所帶來的經營風險，企業重組供應鏈的行動可能會擴大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法