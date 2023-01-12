英日簽相互准入協定 強化防衛

日本首相岸田文雄11日與英國首相蘇納克舉行會談，正式簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「日英圓滑化協定」（相互准入協定，RAA），簡化日本自衛隊和英軍的聯合演訓手續，被視為英日兩國逾一世紀以來最重要的防衛協定。（法新社）

2023/01/12 05:30

英軍可駐日 為歐洲第一國與日簽署

〔駐日特派員林翠儀、編譯周虹汶／綜合報導〕正在歐洲訪問的日本首相岸田文雄，十一日晚間與英國首相蘇納克舉行會談，預定正式簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA，日英圓滑化協定），簡化日本自衛隊和英軍的聯合演訓手續，成為全球第二個，也是歐洲第一個與日本簽署RAA的國家，被視為英日兩國逾一世紀以來最重要的防衛協定。

岸田訪歐美 強化抗中連線

岸田在訪英前先走訪義大利，並與義國總理梅洛尼舉行會談。岸田向梅洛尼說明去年底修訂的國家安全戰略三文件，雙方就啟動外交、防務間的協商達成共識，並在會後聯合記者會上宣布，兩國關係將升級為「戰略性夥伴」，以加強安全和經濟領域的合作。岸田藉由出訪歐美五國，強化抗中連線的態勢愈趨明顯。

請繼續往下閱讀...

去年十二月，日本與英、義兩國宣布將共同研發新一代戰機，規劃從二○三五年起取代現有的F-2戰機。日英義三國藉由新一代戰機的合作計畫，發展成具有開創性的歐亞夥伴關係，美國也樂觀其成。

日本經濟新聞報導，俄羅斯入侵烏克蘭，改變了歐洲的安全觀，歐洲對中俄聯手持警戒態度，也開始關注中國武力進犯台灣的可能性。岸田在去年六月參加北大西洋公約組織（NATO）峰會時即強調，歐洲與印太安全密不可分，歐洲也對日本參與歐洲安保表示歡迎。

同盟以來最重要防衛協定

英國是繼去年一月澳洲以來第二個與日本締結RAA的國家，日英雙方經過長達十五年的交涉終於拍板。蘇納克在會前表示，這是一九○二年英日同盟以來，超過一世紀兩國間再度締結的最重要防衛協定，未來英軍部署於日本將變為可能。目前日本與歐洲主要國家締結的軍事協定，包括與英、法、義、德締結有防衛裝備品．技術轉移協定和情報保護協定，另與英、法還締結物品役務相互提供協定（ACSA），這次簽署的日英RAA最為重要，雙方關係也將提升為「準同盟」關係。

美增加日本反艦飛彈部署

另據路透十日引述三名美國官員透露，美國將在日本大幅增加反艦飛彈部署，擴大嚇阻中國，預計最晚二○二五年完成。在駐日美軍規模不變的情況下，反艦飛彈將配屬於最新改組設立的「陸戰隊濱海戰鬥團」（MLR），約兩千人將駐紮沖繩，任務焦點為進階情報、偵察與運輸，此為美方今年可望在亞洲宣告的一連串軍力聲明第一砲，意在讓中國發動任何衝突前三思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法