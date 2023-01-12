烏東鹽城變血腥戰場 斷垣殘壁佈滿彈坑慘況曝光

美國太空技術公司「Maxar Technologies」釋出蘇勒答爾市區空拍照，只見市區面目全非、佈滿彈坑。（路透）

2023/01/12 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）目前成為烏俄兩軍激戰地，俄羅斯傭兵團體「瓦格納」宣稱已控制蘇勒答爾，但此說法遭到烏方否認。美國太空技術公司「Maxar Technologies」日前釋出蘇勒答爾現況空拍照，只見整個城區都已經面目全非，顯示當地戰況空前激烈。

綜合外媒報導，從「Maxar Technologies」釋出的照片可看到，蘇勒答爾市區已幾乎被夷為平地，到處佈滿彈坑有如月球表面。蘇勒答爾在去年8月時，市區內建築大致完好，但到了今年1月10日，建築物已幾乎成為斷垣殘壁。烏克蘭總統澤倫斯基9日在每日談話時曾提到：「蘇勒答爾屍橫遍野，當地已經沒有完整的建築在了。」

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《美聯社》報導指出，在蘇勒答爾附近作戰的烏克蘭軍官指出，俄軍的進攻模式通常是先派一、兩波士兵突襲烏克蘭防禦工事，其中許多人來自於瓦格納集團，他們在進攻烏軍工事時損失慘重。等到烏軍精疲力盡或出現傷亡時，俄軍就派出另一波訓練有數的士兵，多數是傘兵或特種部隊。

俄羅斯傭兵團體「瓦格納」11日宣稱已經控制蘇勒答爾，不過烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）駁斥俄方控制該城的說法並不是事實，國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）11日發文說，俄軍部隊設法突破烏軍防線，但是未能成功，俄方尚未完全拿下該城，烏軍仍在奮戰。澤倫斯基則表示，俄國急需一場勝利宣傳，當地戰鬥還在進行中。

蘇勒答爾市區對比，去年8月（圖上）市區內建築大致完好，但是到了今年1月10日（圖下），建築物已幾乎成為斷垣殘壁。（法新社）

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