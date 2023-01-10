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    加強抗俄火力！美國考慮援烏「史崔克裝甲車」

    史崔克裝甲車是美軍為21世紀戰場設計的新式八輪裝甲車。（路透資料照）

    史崔克裝甲車是美軍為21世紀戰場設計的新式八輪裝甲車。（路透資料照）

    2023/01/10 17:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國迄今不願提供主戰車（MBT）援助烏克蘭，卻不忘強化烏軍裝甲火力。美國政治新聞網站《政客》（Politico）引述兩位消息人士報導，五角大廈在考慮在下一個軍援計畫中向烏克蘭提供史崔克裝甲車，以幫助基輔擊退俄羅斯預期的春季攻勢。

    此前，美國已經宣布向烏克蘭交付50輛號稱「戰車殺手」的M2布萊德雷步兵戰車。據該報報導，美國拜登政府可能會在下週末在德國國蘭斯坦（Ramstein）舉行的烏克蘭防務聯絡小組會議期間，宣布加碼援烏史崔克裝甲車。

    報導指出，雖然史崔克沒有布萊德雷威力那麼強大，但它機動性高、移動起來更安靜，可以搭載更多步兵。

    史崔克裝甲車是美軍為21世紀戰場設計的新式八輪裝甲車，是在瑞士的水虎魚裝甲車和加拿大的LAV-3裝甲車的基礎上經過改造而成，以美國國會榮譽勳章的兩位獲獎士兵一等兵斯圖亞特·S·史崔克（Stuart S. Stryker）和四級技術專員兵羅伯特·F·史崔克（Robert F. Stryker）名字命名，由通用動力的子公司通用陸地系統（General Dynamics Land Systems）設計生產。

    美國陸軍為了適應世界各地各種強度不同的局部武裝衝突，需要建立能夠快速介入、快速抵達、快速展開卻又高度資訊科技化的地面輕裝甲部隊，因此需要開發一種介於防護能力強、但是機動性稍差的M2布萊德雷步戰車和機動性強、但是防護能力差的「悍馬」（Humvee，即「高機動性多用途輪式車輛」）之間的裝甲車。在這個背景下，史崔克裝甲車應運而生。

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