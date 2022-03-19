歐洲情勢升溫 美國「史崔克部隊」將支援北約跨國戰隊

保加利亞官方今（19）日宣布，美國已同意支援「史崔克」（Stryker）機械化步兵連，以應對北約東翼逐漸升高的威脅。史崔克裝甲車示意圖。（路透）

2022/03/19 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際局勢動盪，保加利亞官方今（19）日宣布，美國已同意支援「史崔克」（Stryker）機械化步兵連，以應對北約東翼逐漸升高的威脅。

據《路透》報導，保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）今（19）日在記者會上宣布，美國已經同意派出以「史崔克裝甲車」為核心的機械化步兵連，以支援俄羅斯侵略烏克蘭後，北約組織（NATO）東翼也逐漸升溫的局勢。

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在與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的聯合記者會上，佩特科夫表示：「美國已經同意支援史崔克部隊，這對我們北約全體成員而言是一個強而有力的信號。」

奧斯汀則表示：「我想再次強調保加利亞正在籌組並領導一個北約跨國戰隊的重要性。這是至關重要的一步，我們全力支持。」

報導指出，保加利亞在冷戰時期曾為蘇聯最親密的盟友，但現在已是歐盟及北約成員，日前宣布將籌組超過1000名兵力的跨國戰隊，聽令於北約歐洲盟軍最高指揮官。

據悉，「史崔克部隊」是以「史崔克裝甲車」（ICV Stryker）為核心組成的機械化步兵隊伍，史崔克系列裝甲車是美國為21世紀新型戰場所設計的運輸、攻擊等多功能車輛，自2002年至今已出現許多不同的升級和改良。

在與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin，左）的聯合記者會上，保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov，右）表示：「美國已經同意支援史崔克部隊，這對我們北約全體成員而言是一個強而有力的信號。」（歐新社）

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