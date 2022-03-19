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    美國防部長點出俄軍3大敗筆 盼中國勿做「糟糕選擇」

    美國國防部長奧斯汀訪問保加利亞訪視美國駐軍，他認為，俄軍在這場戰爭的3大「失策」，導致戰事進展「不如他們所願的迅速」。（歐新社）

    美國國防部長奧斯汀訪問保加利亞訪視美國駐軍，他認為，俄軍在這場戰爭的3大「失策」，導致戰事進展「不如他們所願的迅速」。（歐新社）

    2022/03/19 18:17

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）19日提出他對俄羅斯侵略烏克蘭行動的評估，點出他認為俄軍在這場戰爭的3大「失策」，導致戰事進展「不如他們所願的迅速」。他也說，希望中國不要支持俄軍這場「卑鄙」行動，否則會是「糟糕選擇」。

    奧斯汀19日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問指出，俄羅斯侵略烏克蘭軍事行動出現「一些失策」，包括部隊「受後勤問題所苦」，也沒見到俄軍「善加利用戰術情報」，「空中戰力與地面作戰也未見整合」。他說，「有一些我們本期待會看到的事情，實際上一直沒看到。俄羅斯確實呈現出一些問題，因此，他們許多的假設，在投入這場戰事後未能獲得驗證。」

    俄羅斯總統普廷對烏克蘭開戰3週多來，儘管俄軍轟炸、摧毀馬立波、哈爾科夫等幾個城市的許多地區，但是烏克蘭至今依然能防賭俄軍奪下大範圍領土，包括首都基輔。奧斯汀說，「我想（俄羅斯）設想他們會打快速戰，非常迅速地奪取首都。但是他們還一直沒辦法做到這一點。」

    被問到中國對這場戰爭的立場，奧斯汀說，「很難說」中國會怎麼做，他拒絕揣測，但是他也說，「我會希望中國不要支持普廷這個卑鄙行動，我會希望他們體認需要尊重主權領土」，「我們已經表明，如果他們這麼做，我們認為那會是糟糕的選擇。」

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