強大軍援將至？傳英國正考慮提供烏克蘭「挑戰者2式」戰車

英國傳出正在考慮提供烏軍一批「挑戰者2式」戰車。（歐新社）

2023/01/10 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國、德國與法國近期均宣佈向烏克蘭提供步兵戰車，引起國際關注，英國《Sky News》引述消息人士說法，指出英國目前正在考慮提供烏軍一批「挑戰者2式」戰車，若英國真的提供烏克蘭「挑戰者2式」，英國將會成為第一個提供烏克蘭主戰車（MBT）的西方國家。

根據《Sky News》報導，消息人士表示，關於是否向烏克蘭武裝部隊交付「挑戰者2式」戰車，英國政府內部已經討論了數週，而英國最可能會提供約10輛「挑戰者2式」給烏克蘭，此舉不會打破烏俄之間的對戰平衡，但仍具有重大意義，過去西方盟國害怕向烏克蘭提供戰車會被俄羅斯視為過度升級局勢，英國提供戰車將會打破西方這方面的顧慮。

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針對是否在考慮向烏克蘭提供戰車，英國國防部既沒證實也沒否認，英國國防部表示，英國政府已承諾將在今年提供烏克蘭軍事援助資金，金額可能與去年同額，甚至更多。

英國國防部強調，截至目前為止，英國已向烏克蘭提供200多輛裝甲車，還有數萬件軍備，包括頭盔、防彈衣、機動和後勤車輛、反戰車武器、防空飛彈和系統、冬季衣物和醫療設備。

前皇家第一戰車團指揮官戈登（Hamish de Bretton Gordon）表示，烏克蘭引進西方戰車可能會在戰場上打破平衡，使局勢變得對烏克蘭有利，相比烏軍正使用蘇聯時期的戰車，英國的「挑戰者2式」、德國的「豹2式」都是現代戰車，它們防護力更好、更可靠也更快。

若英國真的提供烏克蘭「挑戰者2式」，英國將會成為第一個提供烏克蘭主戰車（MBT）的西方國家。（彭博）

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