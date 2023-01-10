俄軍出動新銳匿蹤戰機Su-57？ 英國防部：可能早已加入對烏作戰

英國國防部評估，俄羅斯空天軍從去年6月開始，似乎就將新銳匿蹤戰機Su-57投入對烏作戰行動中。（歐新社）

2023/01/10 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，英國國防部9日公佈最新戰情分析指出，俄羅斯空天軍從去年6月開始，似乎已將新銳匿蹤戰機Su-57投入對烏作戰行動中，不過俄軍Su-57的作戰任務可能僅止於在俄羅斯領空中行動，並朝烏克蘭目標發射遠程空對地飛彈或空對空飛彈。

英國國防部公佈衛星空照圖，表示衛星在去年12月25日時，拍下停靠在俄羅斯阿斯特拉罕州阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）空軍基地的5架Su-57戰機。此基地是目前唯一已知的Su-57基地，同時也是俄羅斯第929飛航測試中心的所在地，這批戰機很有可能已參與對烏作戰。

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英國國防部指出，俄羅斯之所以只在俄羅斯領空內使用Su-57，可能是擔心Su-57在烏克蘭發生的任何損失，進而導致Su-57名聲受損以及洩漏敏感技術。

而俄媒《塔斯社》在去年5月就曾有報導指出，俄羅斯國防工業人士透露，在「特別行動」開始兩到三週後，俄軍便開始使用Su-57戰機。大將（相當於西方軍制的一級上將）蘇洛維金（Sergey Surovikin）去年10月接任對烏軍事行動指揮官後，也曾意有所指地提及Su-57，蘇洛維金表示：「Su-57擁有多種武器，在每次出擊中都能執行多面相任務，包括摧毀空中和地面目標。」

衛星在去年12月25日時，拍下停靠在俄羅斯阿斯特拉罕州阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）空軍基地的5架Su-57戰機。（圖擷取自英國國防部）

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