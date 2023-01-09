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    哈利「殺敵」言論惹議 昔日同袍嘆：你該閉嘴了！

    英國哈利王子的自傳《Spare》（暫譯備胎），將於明（10）日在全球出版上市。（法新社）

    英國哈利王子的自傳《Spare》（暫譯備胎），將於明（10）日在全球出版上市。（法新社）

    2023/01/09 14:15

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳《Spare》（暫譯備胎備用）將於明（10）日在全球出版上市，書中哈利以「消滅敵人就像從棋盤上移走棋子」，來形容他在阿富汗服兵役期間，曾殲滅的25名敵軍。該敘述不僅引起英國軍方和阿富汗神學士政府的批評，就連其昔日軍中同袍都直言，「哈利你該閉嘴了！」

    《CNN》 報導，在哈利自傳正式公開前，已有多家媒體取得自傳的摘要內容，其中哈利在書裡的一個章節提到，自己曾分別在2007年至2008年、2012至2013年遠赴阿富汗服兵役，並擔任阿帕契直升機的指揮官，還在執行任務過程中，殲滅過25名敵軍。

    哈利還在另外一個章節中，將塔利班形容為「從棋盤拿下來的棋子」而非人，「當我發現自己陷入激烈的混戰後，我並沒有把這25個人當成人。這個數據沒有讓我感到驕傲，但我也沒有為此感到羞愧」，而此番言論曝光後，立即引起英國軍方與阿富汗神學士政府的強烈批評。

    英國前國安顧問達羅奇（Kim Darroch）直言，這些內容不僅損害英軍名譽，更可能會危及哈利自己和家人的安全，「哈利將英國軍隊描述成會訓練軍人『視他的敵人為非人類』，就像棋盤上的棋子被掃掉一樣，事實並非如此」。阿富汗神學士政府內政部長代理顧問哈卡尼（Anas Haqqani）則憤怒回應，「哈利先生，你殺的不是棋子，是人」。

    而曾與哈利一起在英國皇家海軍陸戰隊服役的麥畢恩（Ben McBean），對此也特別在推特發文表示，「我愛你哈利王子，但你該閉嘴了！這不禁讓人懷疑他身邊的人，如果真的是好人的話，就早該有人該叫他停下來了」。

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