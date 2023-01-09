哈利「殺敵」言論惹議 昔日同袍嘆：你該閉嘴了！
〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳《Spare》（暫譯備胎備用）將於明（10）日在全球出版上市，書中哈利以「消滅敵人就像從棋盤上移走棋子」，來形容他在阿富汗服兵役期間，曾殲滅的25名敵軍。該敘述不僅引起英國軍方和阿富汗神學士政府的批評，就連其昔日軍中同袍都直言，「哈利你該閉嘴了！」
據《CNN》 報導，在哈利自傳正式公開前，已有多家媒體取得自傳的摘要內容，其中哈利在書裡的一個章節提到，自己曾分別在2007年至2008年、2012至2013年遠赴阿富汗服兵役，並擔任阿帕契直升機的指揮官，還在執行任務過程中，殲滅過25名敵軍。
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哈利還在另外一個章節中，將塔利班形容為「從棋盤拿下來的棋子」而非人，「當我發現自己陷入激烈的混戰後，我並沒有把這25個人當成人。這個數據沒有讓我感到驕傲，但我也沒有為此感到羞愧」，而此番言論曝光後，立即引起英國軍方與阿富汗神學士政府的強烈批評。
英國前國安顧問達羅奇（Kim Darroch）直言，這些內容不僅損害英軍名譽，更可能會危及哈利自己和家人的安全，「哈利將英國軍隊描述成會訓練軍人『視他的敵人為非人類』，就像棋盤上的棋子被掃掉一樣，事實並非如此」。阿富汗神學士政府內政部長代理顧問哈卡尼（Anas Haqqani）則憤怒回應，「哈利先生，你殺的不是棋子，是人」。
而曾與哈利一起在英國皇家海軍陸戰隊服役的麥畢恩（Ben McBean），對此也特別在推特發文表示，「我愛你哈利王子，但你該閉嘴了！這不禁讓人懷疑他身邊的人，如果真的是好人的話，就早該有人該叫他停下來了」。
Love you #PrinceHarry but you need to shut up! Makes you wonder the people he’s hanging around with. If it was good people somebody by now would have told him to stop.— Ben Mcbean （@benmcbean） January 5, 2023