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    哈利王子自爆「17歲在浴室吸毒」任飛行員值勤殺25人

    英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」於10日在全球出版上市。其中，哈利王子在書中自爆在17歲曾吸毒。（美聯社）

    英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」於10日在全球出版上市。其中，哈利王子在書中自爆在17歲曾吸毒。（美聯社）

    2023/01/06 13:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」即將於10日在全球出版上市，書中一系列內容將談及英國王室的內幕，以及與哥哥威廉王子（Prince William）之間的分歧，恐將激起英國王室的強烈反應，儘管《Spare》尚未出版，但由於西班牙文版提前公布，已有多家媒體取得內文。其中，哈利王子在書中自爆曾在17歲吸毒、坦承擔任直升機飛行員期間共殺害25人。

    《太陽報》 報導，哈利在自傳中描述了許多與家族間的衝突，其中包含威廉王子曾出手將他打倒在地一事。近日，有外媒透露，哈利王子在就讀於伊頓公學時，曾多次吸食毒品，他描述了吸毒的過程、身心出現的變化等。2012年至2013年赴阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員，在任務中一共殺了25個人。

    他在書中指出，17歲時度過不快樂的時光，當時有人拿古柯鹼給他，多次與朋友在不同場合吸毒，甚至仔細描述吸毒過程、周遭背景，他認為，「這並不有趣，也不會因吸食毒品而感到快樂，但它可以讓他身邊的人感到快樂，這感覺不一樣，這才是我主要目的。」

    關於直升機殺害事件，哈利王子直言，消滅敵人就像從棋盤上移走棋子，「當我發現自己陷入激烈的混戰後，我並沒有把這25個人當成人。這個數據沒有讓我感到驕傲，但我也沒有為此感到羞愧。」

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