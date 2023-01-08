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    哈利王子電視台受訪 連環爆王室內幕

    英國哈利王子（Prince Harry）接受電視台專訪，節目將於近日播出。（美聯社）

    英國哈利王子（Prince Harry）接受電視台專訪，節目將於近日播出。（美聯社）

    2023/01/08 19:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」即將於10日出版上市，因西班牙文版提前公布，5日已率先開賣，書中一系列內容將談及英國王室的內幕，以及與哥哥威廉王子（Prince William）之間的分歧，同時哈利王子也接受電視台專訪，節目將於近日播出，將激起對英國王室更具破壞力的攻擊。

    據路透報導，哈利在自傳中描述了許多與家族間的衝突，其中包含被哥哥威廉王子（Prince William）出手將他打倒在地、兄弟倆曾懇求父親查爾斯（Charles）不要娶卡蜜拉（Camilla）等內幕。然而，查爾斯仍於2005年迎娶卡蜜拉，成為英國國王和王后。隨著哈利王子的新書曝光後，白金漢宮及英國王室所有成員都未對外說明，哈利也分別接受3家電視台專訪，詳細內幕消息將陸續曝光。

    針對哈利爆料一事，王室傳記作家布朗（Tina Brown）表示，「查爾斯目前正試著確立自己新國王地位，哈利卻在這個節骨眼扔出這顆手榴彈，然後一切就在他周遭轟然崩塌。讓英國王室陷入了自1990年代以來最大危機。」

    先前，哈利在接受英國獨立電視台（ITV）的採訪時表示，「我不知道為什麼保持沉默會讓事情變得更好。」然而，哈利及妻子梅根在2020年卸下王室職責，移居美國加州後，不斷抱怨英國王室成員、行政人員對待他們的方式。

    據民調顯示，許多英國民眾，無論是同情或批評，都對這場王室鬧劇感到厭倦，且更多爆料內幕也無法撼動他們的觀點。

    不過，雖哈利新書未正式上架，但目前已在美國購物平台亞馬遜（Amazon）的英國暢銷書排行榜衝上第一。

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