哈利稱殺敵25人如移走棋子 英國軍方、神學士皆批評

英國哈利王子在即將發行的自傳中自曝，他在阿富汗服兵役時曾殲滅25名敵軍。（法新社）

2023/01/07 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳《Spare》（備胎）即將上市，書中提到他在阿富汗服兵役時，曾殲滅25名敵軍。哈利王子表示消滅敵人就像從棋盤上移走棋子，此番言論招來英國軍方和阿富汗神學士政府的批評。

根據《CNN》報導，哈利王子關於消滅敵人就像從棋盤上移走棋子的言論，引起英國軍方強烈反對，他們認為會危及他的安全並破壞英國軍隊的名聲。

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英國前國安顧問達羅奇（Kim Darroch）表示，他會建議哈利王子不要發表這些言論；英國退役上校肯普（Richard Kemp）認為，哈利王子的說法是在破壞英國軍隊的名聲，他表示：「哈利將英國軍隊描述成會訓練軍人『視他的敵人為非人類』，就像棋盤上的棋子被掃掉一樣，事實並非如此。」

「哈利先生，你殺的不是棋子，是人。」阿富汗神學士政府內政部長代理顧問哈卡尼（Anas Haqqani）也憤怒回應哈利王子的言論。

哈利王子在英國軍隊服役10年，他在2011年獲得上尉軍銜，並於2015年退役。據英國《每日電訊報》報導，哈利王子表示，服役期間他常在返回基地後重複播放自己上戰場的影片畫面。

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