哈利新書大爆料 CNN主播不解他「公開家醜」目的

《CNN》主播雷蒙說，他對哈利王子「公布家族醜聞」感到不理解，坦言不理解他能藉此獲得或達成什麼目的。圖為哈利王子自傳《Spare》（備胎）。（美聯社）

2023/01/06 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳《Spare》（暫譯為備胎）10日將在全球出版上市，書中提及英國王室內幕，以及哥哥威廉王子曾「出手攻擊」等爆料，吸引外界眾多目光，對此《CNN》當家主播雷蒙（Don Lemon）在節目上提出質疑，他對哈利「公布家族醜聞」感到不解，坦言不能理解他能藉此獲得或達成什麼目的。

綜合外媒報導，該報皇室特派記者佛斯特（Max Foster）當地時間5日在《CNN今日早晨》（CNN This Morning）節目中簡單介紹哈利爆料相關細節後，棚內主播雷蒙接著提出質疑說，「每個人都有家庭，我在家裡也會有爭論，但這需要讓全世界都看見嗎？」，並直言「我不理解為何哈利想將家醜公諸於世。」

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針對哈利的自曝家醜的行為，雷蒙說「對我來說他很笨拙（gauche）」、「哈利藉由公開家族醜聞（family dirty laundry）能達成什麼目的？這才是真正的問題所在。」

由於哈利自傳《Spare》西班牙版提前5天上市，吸引大量媒體報導與外界關注，包括《衛報》提及自傳中，哈利指出自己與哥哥威廉王子（Prince William）的關係，是因為他與梅根的婚姻而破裂，並稱威廉認為梅根「粗魯」、「難相處」，甚至發生過「威廉出手攻擊哈利」打架等事件。

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