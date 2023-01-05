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    哈利新書爆與威廉肢體衝突 「出手把我打倒在地」

    英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」即將上市，外媒曝光內容將談及與哥哥威廉王子（Prince William）之間的分歧。（美聯社）

    英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」即將上市，外媒曝光內容將談及與哥哥威廉王子（Prince William）之間的分歧。（美聯社）

    2023/01/05 15:04

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的自傳「Spare」即將於10日在全球出版上市，外媒今報導預計內容將談及英國王室的內幕，以及與哥哥威廉王子（Prince William）之間的分歧，甚至出現「出手攻擊哈利」等事，恐將激起英國王室的強烈反應。

    《衛報》報導，哈利在自傳中描述與哥哥威廉的關係因自己的妻子梅根（Meghan Markle）的婚姻而破裂，他提到2019年在倫敦家中的一次衝突，稱威廉認為梅根「難相處」、「粗魯」及「不友好」，之後2人就爆發肢體衝突，「威廉抓住我的衣領、扯掉我的項鍊，然後把我打倒在地」，導致哈利的背部受傷。

    哈利在書中表示，當時威廉欲針對「兄弟之間的關係」、「媒體的鬥爭」與哈利進行談話，但他的情緒已失去控制，導致2人互相吼叫。哈利接著指責哥哥應表現得像繼承人、質疑威廉為何無法理解自己身為「備用」（Spare）感到不滿足。

    據內容，在威廉提供幫助給哈利時，倆人互相辱罵，哈利表示「你是認真的嗎？幫我？抱歉！這就是你所指的幫助我嗎？這樣我沒無法跟你溝通」，此句激怒威廉，於是出手攻擊，哈利表示自己摔到狗碗上後，被碎片傷其背部。

    哈利提到威廉以「小時候2人打架」為由希望他反擊，但被拒絕後選擇離開，隨後威廉便「滿臉遺憾和歉意地回來」，轉身說道「你不需要告訴梅根這件事」。對此，哈利也表示，自己確實沒有告訴妻子，但梅根後來還是發現他背上的傷勢，並在得知丈夫與兄弟的衝突後表現出「不驚訝、不太生氣但非常傷心」。

    上述段落僅為「Spare」中的部分內容，書中將記載哈利的童年、學業、皇室成員經歷、軍旅生涯、他與父母和兄弟的關係以及與梅根的生活經歷等。

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