遊客擠《灌籃高手》漫畫場景「平交道」 惹怒當地人

日本鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道為《灌籃高手》著名場景，吸引眾多粉絲朝聖。（圖翻攝至推特@C78252850）

2023/01/09 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本經典漫畫《灌籃高手》全新電影版《THE FIRST SLAM DUNK》去年12月上映，吸引眾多粉絲至漫畫中的場景朝聖，位於神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道就為漫畫裡的熱門景點，然而，近期卻頻傳遊客闖平交道、亂丟垃圾等問題，引發當地居民感到相當不滿。

據日媒《FNNプライムオンライン》報導，隨著《灌籃高手》動畫版在上個月上映後，日本再度掀起熱潮，許多觀光客、劇迷至漫畫中的經典場景拍照逗留，且因日本力推國內旅遊，鎌倉市成為熱門觀光地點之一。大量遊客為了還原漫畫中畫面，引發當地環境髒亂等情況。目前鎌倉市已出動警察在現場站崗維持秩序。

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其中，當地居民憤怒表示，「觀光客為了拍照會站在馬路中間、闖入平交道，就連車子按喇叭要通過，也常常被無視」，且許多駕駛不遵守交通規則，直接把車停在路肩上拍照，造成擋到他人通行、人車險些相撞等情形。

據了解，在疫情爆發之前，此景點每年可吸引近2000萬名觀光客。隨著現今入境限制放寬，也吸引許多海外粉絲前來朝聖。

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