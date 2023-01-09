為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遊客擠《灌籃高手》漫畫場景「平交道」 惹怒當地人

    日本鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道為《灌籃高手》著名場景，吸引眾多粉絲朝聖。（圖翻攝至推特@C78252850）

    日本鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道為《灌籃高手》著名場景，吸引眾多粉絲朝聖。（圖翻攝至推特@C78252850）

    2023/01/09 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本經典漫畫《灌籃高手》全新電影版《THE FIRST SLAM DUNK》去年12月上映，吸引眾多粉絲至漫畫中的場景朝聖，位於神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道就為漫畫裡的熱門景點，然而，近期卻頻傳遊客闖平交道、亂丟垃圾等問題，引發當地居民感到相當不滿。

    據日媒《FNNプライムオンライン》報導，隨著《灌籃高手》動畫版在上個月上映後，日本再度掀起熱潮，許多觀光客、劇迷至漫畫中的經典場景拍照逗留，且因日本力推國內旅遊，鎌倉市成為熱門觀光地點之一。大量遊客為了還原漫畫中畫面，引發當地環境髒亂等情況。目前鎌倉市已出動警察在現場站崗維持秩序。

    其中，當地居民憤怒表示，「觀光客為了拍照會站在馬路中間、闖入平交道，就連車子按喇叭要通過，也常常被無視」，且許多駕駛不遵守交通規則，直接把車停在路肩上拍照，造成擋到他人通行、人車險些相撞等情形。

    據了解，在疫情爆發之前，此景點每年可吸引近2000萬名觀光客。隨著現今入境限制放寬，也吸引許多海外粉絲前來朝聖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    免簽開放洽逢日元貶值 日本預期有助觀光振興
    2022/10/13 12:41

    免簽開放洽逢日元貶值 日本預期有助觀光振興
    日6/10開放觀光 台灣團免檢疫隔離
    2022/05/27 05:30

    日6/10開放觀光 台灣團免檢疫隔離

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    日圓狂貶卻沒外國遊客...日本錯失370億美元觀光財
    2022/05/11 10:55

    日圓狂貶卻沒外國遊客...日本錯失370億美元觀光財
    《灌籃高手》電影版來了！預告片及上映時間曝光
    2021/08/13 20:24

    《灌籃高手》電影版來了！預告片及上映時間曝光

    3類心房顫動 中風的風險有差嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播