免簽開放洽逢日元貶值 日本預期有助觀光振興

日本政府11日起開放外國遊客入境自由行，以期提振日本觀光經濟。（法新社）

2022/10/13 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，全球開始放寬邊境管制的限制。日本政府自11日起，開放外國遊客入境自由行，同時恢復免簽證措施；由於免簽開放恰逢日元貶值，預計客流量會迅速飆升，有助提振日本觀光經濟。

綜合外媒報導，時隔2年半，日本政府於11日宣布恢復對68個國家和地區的免簽證計劃，允許外國遊客自由旅行；儘管如此，國外入境旅客仍須提交符合日本名單之3劑疫苗接種證明，或是72小時內之篩檢陰性證明。

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國內部分，日本政府則祭出旅遊補助，提供每日每人最多8000日元（約2000元新台幣）補助，還有其他折價券可在旅遊景點周邊餐廳使用，以期振興相關產業。

日媒表示，相較於9月中旬，日本航空11到12月飛往日本之國際航線的預約增長3倍，多數來自東南亞與台灣等地。外媒也分析，恢復免簽入境恰逢日元貶值，預計有助日本旅遊產業復興，日航社長赤坂祐二5日也曾表示，日元貶值將成「強勁的東風」。

日本首相岸田文雄曾指，日本「將透過恢復免簽證旅行來重振旅遊業，並最大限度地發揮日元貶值的實力，讓外國遊客消費超過每年5萬億日元」。除了透過開放免簽向觀光客大開國門，也利用旅遊優惠方案以吸引國內遊客，來加速日本經濟復甦。

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