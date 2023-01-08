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    質疑伊朗男子企圖使用「蓖麻毒素」發動恐襲 德國警方逮人

    德國警方今（8）日逮捕一名伊朗男子，稱他受伊斯蘭極端主義的影響，企圖使用「氰化物」和化學武器「蓖麻毒素」發動攻擊。（法新社）

    德國警方今（8）日逮捕一名伊朗男子，稱他受伊斯蘭極端主義的影響，企圖使用「氰化物」和化學武器「蓖麻毒素」發動攻擊。（法新社）

    2023/01/08 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕德國警方今（8）日逮捕一名伊朗男子，稱他受伊斯蘭極端主義的影響，企圖使用「氰化物」和化學武器「蓖麻毒素」發動攻擊。

    《美聯社》今日報導，德國官員指出，一名32歲的伊朗男子因涉嫌策劃使用化學武器發動襲擊而被捕。警方和檢察官表示，這名男子和另外一名人士在德國西部城市多特蒙德（Dortmund）的卡斯特羅普-勞克塞爾鎮（Castrop-Rauxel）被拘留。

    在一份警方與政府的聯合聲明中表示，這名伊朗男子被懷疑在伊斯蘭極端主義的影響下，策劃了一場嚴重攻擊，據稱他獲得了氰化物（Cyanide）和蓖麻毒素（Ricin）。德國新聞社《dpa》報導指出，警方對此不敢大意，派出身穿防護服的人員將男子家中的化學武器作為證物帶離現場。

    目前尚不清楚男子策劃的襲擊進展情況以及男子是否有選擇特定目標。但《dpa》報導也提到，北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）最高安全官員魯爾（Herbert Reul）表示，「政府收到關鍵消息，使警方提前進行逮捕行動」。

    根據我國衛生福利部疾病管制署指出，蓖麻毒素毒力為眼鏡蛇毒液的兩倍，根據美國CDC分類，屬B級生物戰劑。1972年的《生物武器公約》及1997年的《禁止化學武器公約》都將蓖麻毒素歸類在列管名單中。

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