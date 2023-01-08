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    死者復生？美國女作家傳出死訊2年多 突然活著回來了...…

    美國浪漫文學女作家2020年傳出死訊，沒想到近來突然「復活」，讓粉絲和好友深感受到欺騙。男女浪漫接吻示意圖。（歐新社）

    美國浪漫文學女作家2020年傳出死訊，沒想到近來突然「復活」，讓粉絲和好友深感受到欺騙。男女浪漫接吻示意圖。（歐新社）

    2023/01/08 14:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國浪漫文學女作家米琴（Susan Meachen）的女兒，2020年9月在臉書透露母親已經走上絕路，讓粉絲和文壇好友感到相當悲痛，沒想到近來米琴卻突然「復活」，在社群平台上宣布自己還活著，讓許多人都感到被她欺騙感情了。

    《BBC》報導，米琴當年的死訊傳出後，由她一手創立的網路社群開始出現流言，謠傳她是遭到霸凌才會想不開，粉絲們在米琴逝世2週年時，還舉辦籌款和書籍拍賣活動來紀念她。

    自稱是米琴女兒的用戶，則使用米琴臉書徵求作家幫忙完成母親最後1本小說，同時也宣傳母親的其他作品。當時不少人都覺得有點怪怪的，因為米琴經常出現的拼寫錯誤，在她女兒的發文裡也會存在，例如「supposed to」會變成「post to」。

    直到如今米琴證實自己並未過世，網路社群的眾人才驚覺一切原來都有跡可循，並懷疑所謂的「米琴女兒」其實就是米琴本人，大家這些年來都被她欺騙了。

    米琴在傳給網路社群的訊息中表示，之前的事情需要歸咎到她家人身上（指造成米琴假死一事），她在精神科醫生、治療師的幫助下逐漸改善狀況，希望能夠再次寫作。

    不過，許多粉絲都相當憤怒，要求退回之前的捐款，網路社群成員之一的亞當斯（Candace Adams）已經向警方報案，指控米琴涉及詐欺等行為。

    亞當斯認為，米琴當年可能覺得她死後會讓作品得到關注，進而選擇了假死，現在她又覺得自己「復活」後將會引起轟動，讓她的書再度熱賣，因此才會重新回到世人面前。

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