中國藥廠積欠薪資爆警民衝突 工人拿塑膠籃狂砸拿回薪水

中國重慶的中元匯吉藥廠日前被爆無預警裁員、欠薪，工人上街抗議與警方爆發衝突，場面非常火爆。所幸工人最後成功拿回積欠薪水。（圖擷取自「@QingenXu」推特）

2023/01/08 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一間生產武肺（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑的藥廠因欠薪、無預警裁員，於7日晚間爆發警民衝突，所幸工人最終成功拿回積欠薪資。此事在微博和推特引起廣泛討論，但在中國國內卻沒有任何新聞報導。

據悉，重慶中元匯吉藥廠未經告知突然大裁員，原先答應要給的薪資也沒有按時發放，造成工人心生不滿，決定上街抗議，爭取權益。多則在推特上的影片可看出現場一度失控，廠內生產的試劑和相關用具散落一地，工人與警察對峙時，甚至直接拿起塑膠籃往警察身上砸，嚇得警察爬腿就跑。

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而目前還未有中國媒體報導工人抗爭新聞，中國網友只能在微博上發問「重慶大渡口中元匯吉藥廠發生啥事了」，有熱心網友將抗爭消息張貼在留言區，沒想到卻有不少人開玩笑回覆此事跟境外勢力有關，釣出小粉紅激憤表示「美國這麼壞啊？」，讓網友爆笑看傻眼。

也有網友提出疑問「為什麼沒新聞報導呢」，有人好心提醒「你第一天來中國？」、「沒報導的新聞多的去了」、「被壓住了吧」、「中國早就沒新聞了，全是他們想給你看到的」。

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