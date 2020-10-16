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    聖約翰科大教師赴教部要校長下台 校方：已取得一起努力共識

    聖約翰科技大學表示，已取得全校教師共識，一同為學校危機努力。（資料照）

    聖約翰科技大學表示，已取得全校教師共識，一同為學校危機努力。（資料照）

    2020/10/16 18:00

    相關新聞連結：
    高教工會陪聖約翰科大教師赴教育部前陳抗 要求懲處校長

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市淡水區的私立聖約翰科技大學爆發教師減薪和欠薪爭議，雖然校方已恢復全體教職員工薪水，但有部分教師今天仍赴教育部前要求聖約翰科大校長黃宏斌下台。聖約翰科技大學表示，因當年度招生量及收支無法平衡，先前已取得全校教師共識，一同為學校危機努力。

    聖約翰科技大學這學期改以教師「校外接案績效」核給研究費，未按月支付教師薪水，遭教育部開罰10萬。聖約翰科技大學校長黃宏斌近日發表聲明道歉，並表示恢復發全薪，但部分教師今天在台灣高等教育產業工會和立法委員范雲陪同下，赴教育部要求黃宏斌下台，並依私校法懲處違法的校長和董事會。

    聖約翰科技大學主任秘書黃寶瑛說，校方前幾天已召集全體教師於座談會進行溝通，校長也公開徵詢教師，「在學校面臨危機下，是否願意一同努力往前？」當時包含今天前往抗議的全體教師皆舉手表示同意，因此當務之急大家應該一同為學校未來發展努力。

    被問到聖約翰科技大學是否面臨財務困境，黃寶瑛坦言，雖然當年度招生量及收支確實無法平衡，但當前校務基金沒有困難，也並非有外界揣測有惡意倒閉或退場轉型的問題，希望共同努力讓學校永續發展。

    一群聖約翰科大教師今天下午在高教工會和立委范雲陪同下，赴教育部前陳抗，要求校長黃宏斌下台，要求教育部依私校法懲處違法的校長和董事會。（記者林曉雲攝）

    一群聖約翰科大教師今天下午在高教工會和立委范雲陪同下，赴教育部前陳抗，要求校長黃宏斌下台，要求教育部依私校法懲處違法的校長和董事會。（記者林曉雲攝）

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