高教工會陪聖約翰科大教師赴教育部前陳抗 要求懲處校長

聖約翰科技大學教師被校方減薪和欠薪3個月爭議，雖因教育部介入糾正，校方已回復全體教職員工的薪水，但一群聖約翰科大教師今天下午在高教工會和立委范雲（左一）陪同下赴教育部前陳抗，要求校長黃宏斌下台，教育部要依私校法懲處。（記者林曉雲攝）

2020/10/16 16:43

〔記者林曉雲／台北報導〕位於新北市淡水的私立聖約翰科技大學教師，遭校方減薪和欠薪3個月爭議，雖然因教育部介入糾正，校方已回復全體教職員工的薪水，但一群聖約翰科大教師今天下午在高教工會和立委范雲陪同下，赴教育部前陳抗，要求聖約翰科大校長黃宏斌下台，且要求教育部依私校法懲處違法的校長和董事會。

陳抗的教師們也喊口號：「遏止違法，通案即時介入，欠薪不拖過月，違法校長該下台，聖約翰已還清，環球還在被欠薪，黃宏斌下台負責，教育部別再縱容。」

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高教工會主任林柏儀表示，教師們要站出來，教育部才會介入處理，相信正義即使遲到，正義也總是會來，但也質疑為什麼是教育部政次請聖約翰科大校長喝咖啡來解決教師被欠薪的爭議。

聖約翰科大吳姓教師抨擊，他的年資隨時可以退休，實在看不下去校長和董事會的作為，決定站出來，還給教師被減的薪水就沒有事，教師們難以接受，就好比有強盜搶你錢，還你錢之後、跟你道歉，就沒有事了，他點名校長黃宏斌的行為像強盜一樣，也質疑他沒有跟社會大眾道歉，教師們要求一個道歉，校長減別人薪水，自己是領全薪，還有特支費。

立委范雲陪同教師們陳抗，她表示，她一直關注和支持此案，如果連教師的薪水都可以如此被賤踏，老師的勞權被賤踏，如何可在教文會推動教育事務改革？教育是台灣社會的公共財，要從老師的勞動權做起，希望教育部好好關心，聖約翰科大減薪爭議暫時解決，但突顯中間有很大的問題，更多私校老師可能無法如此獲得解決。

聖約翰科大應姓老師也表示，聖約翰科大老師被違法欠薪68天，呼籲各校以聖約翰科大為戒，私校教師要團結守護台灣的技職和高教。

教育部技職司科長謝麗君表示，教育部已收到老師們的訴求，之前也依教師待遇條例，要求聖約翰不得減薪欠薪，學校也因此回覆教職員工的薪水。

對於環球科大欠薪，教育部已在10月6日發函要求學校在10月20日前改善，教育部會處理環球科欠薪的事，將來處理的速度也會加快。

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