聖約翰科大欠薪爭議 教育部：扣薪是脅迫

聖約翰科技大學未按月支付教師薪水，教育部政次劉孟奇今天表示，扣薪是脅迫，不是協議。（記者林曉雲攝）

2020/10/13 16:35

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕新北市私立聖約翰科技大學未按月支付教師薪水，教育部政次劉孟奇今天下午表示，扣薪是脅迫，不是協議，聖約翰的作法已明顯違反「教師待遇條例」，他已清楚向校長表達，教育部依法行政的立場，對校方從善如流恢復給全部的教職員工全薪，雖給予肯定，但教育部要求學校在10月15日之前須送公文到部為準。

立委范雲、洪孟楷及陳椒華均關注此事。教育部長潘文忠日前在立院教文會答詢表示，若學校限期未改善，教育部將依法開罰，並得連續處罰。教育部也在10月5日開罰。

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全國私校工會理事長尤榮輝率先踢爆聖約翰科技大學在未與教師協議之前，逕行變更學術研究加給支給數額，造成教師實質減薪，且部分教師未按月給付薪水。全國高教工會也積極協助教師爭取權益。

劉孟奇表示，聖約翰科大校長黃宏斌有自己的經營理念，教育部給予尊重，但任何理念都要用合法手段達成，不能用違法手段進行，聖約翰不管有什麼理由都已違法，教育部要求限期改善，未改善即開罰。

劉孟奇表示，很高興校長黃宏斌從善如源，治理學校應以保護學校和辦學信譽為先，因與師生權益息息相關，且影響學生受教品質及外界對學校的信心，聖約翰科大財務狀況沒有問題，教育部對學校違法不會不作為，如不改善就追究校長和董事會責任。

私校工會理事長尤榮輝受訪表示，學校「不同意減薪就不發薪」的手段粗暴，明顯違法卻一意孤行，是導致勞資衝突的主因，值得其他私校引以為鑑；而許多私校都有違法扣薪情形，教師或工會若循體制內管道向主管機關反映，但主管機關往往怠惰、不依法懲處，等同變相縱容違法，這是造成私校亂象叢的主因，建議教育部及縣市主管機關應積極以法懲處違法私校，不要等老師上街頭才緊急滅火。

尤榮輝表示，少子化後許多私校經營陷入困境，學校永續經營與教師權益間可以透過勞資良性協調溝通取得平衡、以智慧化解爭議，這是未來私校勞資雙方應學習的功課，尤其掌握權力的董事會應主動放下身段與老師好好協商。聖約翰科大的勞資衝突往火車對撞的方向發展，令人遺憾，雖解決了眼下的薪資爭議，但恐怕已影響明年招生，讓學校財務更惡化，值得勞資雙方省思。

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