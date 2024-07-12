07/12 各報重點新聞一覽

行政院院會昨通過衛福部所提規劃，明年起癌症篩檢預算由原28億增為68億，並擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢服務對象年齡。（記者鍾麗華攝）

2024/07/12 07:00

自由時報

政院拍板百億癌症新藥基金 5癌症篩檢年齡 明年下調

行政院院會昨通過衛福部所提的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」，明年起癌症篩檢預算由原廿八億增為六十八億，並擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢服務對象年齡；至於百億癌症新藥基金部分，政院明年將先撥五十億元公務預算，預計於二○二六年達成百億元規模。

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犯7年以上徒刑重罪 具相當人脈、逃匿能力 鄭文燦涉貪案 桃院更裁羈押

前海基會董事長鄭文燦被檢調調查涉嫌於桃園市長任內收賄五百萬元，主導「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，桃園地方法院昨天開第三次羈押庭，法官以鄭涉犯七年以上有期徒刑重罪，逃亡、串證或滅證的可能性高，且「鄭具有相當的政商人脈與資歷，具有更高的逃匿能力」，加上否認犯行，有躲避罪責的動機，裁定羈押禁見。

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與柬國詐團騙國人逾6千萬 23人起訴 天道盟組長9幹部求重刑

天道盟正義會「南崁幫」第七組組長詹皓惟、幫派成員徐維育，涉嫌與柬埔寨詐團合作，從事「假檢警」、「假投資」詐騙，逾五十名國人受害，共詐得六千多萬元，九成被害人的年齡超過六十歲；台北地檢署依涉犯組織犯罪、加重詐欺等罪起訴詹男等廿三人，其中擔任詐團管理階層的詹男等九人被求處重刑。

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聯合報

檢辯3度攻防 鄭文燦有串證疑慮羈押禁見

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院昨天第三度召開羈押庭，認定鄭文燦犯罪嫌疑重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。

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亞洲首例 8歲女童「分肝種腎」脫離洗腎命運

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年以來靠洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等，小小年紀幾乎沒有未來。台北榮總腎臟移植團體以「無中生有、分肝種腎」，在她的肝臟找出健康肝靜脈，再利用捐贈靜脈製作出延長通道，「把肝臟切開後，再把腎種進去」，將大愛捐贈的成人腎臟移植於她的肝臟內，幫助她脫離洗腎的命運。

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中國時報

三度三關 鄭文燦終被羈押

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，桃園地方法院11日第三度開羈押庭，裁定羈押禁見。庭中，檢方指鄭文燦5日被傳喚前幾小時，就知道檢調將上門，早已擬妥答辯方向；法官也認為鄭文燦可能逃亡，且政商關係密切，有羈押必要。鄭文燦在法院裁定後，昨晚單獨一人，被專車解送桃園看守所，其律師連夜提出抗告，桃院也於晚間9時40分以專車將卷證送往高院，高院收卷後，最快今（12）日作出裁定。

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加速都更 老屋容積認定放寬 27萬戶受惠

為加速921地震前的老舊建物更新，行政院會11日拍板通過《都市更新條例》第65條修正草案，放寬原容積認定標準，只要是實施容積管制前，已向地方政府掛件申請建照的合法建物，在都更重建時，也能擇優以原容積來計算，以提高參與改建的誘因。內政部估算，待立法院修法通過後，全國符合資格的建築物，共有8216棟，約27萬戶受惠，其中66.5％集中於雙北市。

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前海基會董事長鄭文燦（左）在桃園市長任內涉土地開發案收賄，兩度獲交保後桃園地檢署再提抗告，桃園地院昨裁定收押禁見。（記者鄭淑婷攝）

天道盟正義會「南崁幫」第7組組長詹皓惟涉嫌與柬埔寨詐團合作，從事「假檢警」、「假投資」詐騙，共詐得6千多萬元。（刑事局提供）

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