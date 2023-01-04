美國2023首個冬季風暴報到 恐帶來大雪和龍捲風

美國近日受暴雪侵襲，數以百萬人受災，圖為紐約州水牛城奇克托瓦加25日被一望無際的大雪覆蓋，美國國家氣象局預測今天在內布拉斯加等州部分地區恐將再度密集降下大雪。（美聯社資料照）

2023/01/04 23:49

〔中央社〕美國2023年第一個冬季風暴今天報到，從北部的大平原到上五大湖區降下了大雪、凍雨和霰，同時也對南部大片區域帶來龍捲風和洪患等威脅。

路透社報導，美國國家氣象局（NWS）預測今天在內布拉斯加、南達科他、明尼蘇達等州部分地區，將密集降下每小時2.5至7.5公分的降雪，偶爾伴隨著閃電，累積降雪量料將超過30公分。

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氣象局表示，強烈陣風造成大雪紛飛預期將導致部分地區的道路難以通行，其他地區路況則將因雪霧、薄霧和凍雨讓開車變得更加危險。

根據氣象局，明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）週邊已發布冬季風暴警告、冰風暴警告，以及冬季天氣預警，因凍雨向北掃過這個地區，接下來還有強降雪。

馬里蘭（Maryland）國家氣象局氣象預報中心（Weather Prediction Center）氣象學家班恩（Richard Bann）表示，截至今晚，在合稱為雙子城（Twin Cities）的明尼阿波利斯和聖保羅的西郊累積降雪已達15公分。明尼阿波利斯-聖保羅國際機場的降雪則達10公分。

國家氣象局表示，這波風暴的鋒面源於愛荷華州上空的低壓系統。

這波冬季風暴明天料進入新英格蘭地區，而所屬的更大鋒面則已經在密西西比河谷下游、墨西哥灣沿岸、田納西河谷以及阿帕拉契亞山脈（Appalachians）南部帶來強陣雨、強雷雨、冰雹和龍捲風。

路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬和喬治亞等州大部分區域已發布龍捲風和大雷雨警報，這個區域的南邊也發布洪水警戒。

截至今晚為止，國家氣象局總共接獲8起龍捲風通報，以及數十起強風對路樹、電線桿和住家造成破壞的事件。

根據航班追蹤網站FlightAware，明尼阿波利斯-聖保羅國際機場今天取消200多個航班。

而美國西岸明天將開始準備迎來另一波「大氣河流」（atmospheric river），這是指大氣中高濃度濕氣氣流，料將帶來滂沱大雨，恐怕將再度在加州北部和中部造成洪患。

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