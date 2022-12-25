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    暴風雪起大早工作 特派記者超厭世播報笑翻數百萬人！

    愛荷華州KWWL體育記者伍德利一段氣象連線報導意外在網路上爆紅。（圖翻攝自Mark Woodley推特）

    愛荷華州KWWL體育記者伍德利一段氣象連線報導意外在網路上爆紅。（圖翻攝自Mark Woodley推特）

    2022/12/25 18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日受到冬季風暴影響，各地出現極低溫並下起暴風雪。近日該國一段體育記者代班氣象特派員的連線報導意外爆紅，厭世的風格讓不少網友笑翻。

    綜合外媒報導，愛荷華州地方電視台KWWL體育記者伍德利（Mark Woodley），上週四（22日）清晨在攝氏零下11度的大風雪中連線3個半小時。據悉，伍德利是該電視台服務20年的資深體育主播，當天氣象特派員因故缺勤，找上他代班，平常都是晚間做節目播報的他，對於早起上班顯然相當不習慣，加上身處惡劣環境，整天的連線報導可以明顯看出伍德利相當厭世。

    在連線報導中，伍德利語帶嘲諷表示「這真是一個最好的方式，要一個體育記者在平場起床時間前5小時就上班，然後站在冰天雪地中呼籲大家不要跟他一樣亂跑出門」。伍德利也毫不避諱在報導中抱怨「這個節目時間太長」，但同時也對觀眾說，「不要轉台，再過幾個小時，你們會看到我越來越暴躁」。連線的最後，伍德利還直接對KWWL喊話，「我可以回去我原本的崗位嗎？你們把節目加長一小時，只是折磨我而已，因為這裡跟2個半小時前相比，真的越來越冷！」

    伍德利這段連線報導瞬間爆紅，事後他本人也在推特分享精華片段，至今已有超過700萬次觀看。愛荷華州知名甜甜圈專賣店Hurts Donut還特別與伍德利聯名推出「馬克伍德利的正義」（Justice for Mark Woodley）。伍德利表示，他將把聯名甜甜圈部分銷售額捐給「Kaden's Kloset」，一家為寄養和收養家庭提供衣服和用品的非營利組織。

    伍德利接受《CNN》採訪時表示，這些搞笑的抱怨橋段完全是他的真實感受，「那就是我的風格，我在現場連線的時候，本來就喜歡吐槽我的同事。我一開始只知道要代班氣象的戶外連線，沒想到要這麼早，前一天只睡了3小時，如果我睡滿8小時，可能就不會說出那些話了。」

    伍德利也澄清，自己相當認真看待這份工作，他的職責就是告訴觀眾不要在如此惡劣的天氣中出門，他認為若帶著「一點態度」播報，觀眾就會有興趣「看好戲」，並把他要傳達的訊息聽進去。

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