暴風雪起大早工作 特派記者超厭世播報笑翻數百萬人！

2022/12/25 18:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國近日受到冬季風暴影響,各地出現極低溫並下起暴風雪。近日該國一段體育記者代班氣象特派員的連線報導意外爆紅,厭世的風格讓不少網友笑翻。

綜合外媒報導,愛荷華州地方電視台KWWL體育記者伍德利(Mark Woodley),上週四(22日)清晨在攝氏零下11度的大風雪中連線3個半小時。據悉,伍德利是該電視台服務20年的資深體育主播,當天氣象特派員因故缺勤,找上他代班,平常都是晚間做節目播報的他,對於早起上班顯然相當不習慣,加上身處惡劣環境,整天的連線報導可以明顯看出伍德利相當厭世。

請繼續往下閱讀...

在連線報導中,伍德利語帶嘲諷表示「這真是一個最好的方式,要一個體育記者在平場起床時間前5小時就上班,然後站在冰天雪地中呼籲大家不要跟他一樣亂跑出門」。伍德利也毫不避諱在報導中抱怨「這個節目時間太長」,但同時也對觀眾說,「不要轉台,再過幾個小時,你們會看到我越來越暴躁」。連線的最後,伍德利還直接對KWWL喊話,「我可以回去我原本的崗位嗎?你們把節目加長一小時,只是折磨我而已,因為這裡跟2個半小時前相比,真的越來越冷!」

伍德利這段連線報導瞬間爆紅,事後他本人也在推特分享精華片段,至今已有超過700萬次觀看。愛荷華州知名甜甜圈專賣店Hurts Donut還特別與伍德利聯名推出「馬克伍德利的正義」(Justice for Mark Woodley)。伍德利表示,他將把聯名甜甜圈部分銷售額捐給「Kaden's Kloset」,一家為寄養和收養家庭提供衣服和用品的非營利組織。

伍德利接受《CNN》採訪時表示,這些搞笑的抱怨橋段完全是他的真實感受,「那就是我的風格,我在現場連線的時候,本來就喜歡吐槽我的同事。我一開始只知道要代班氣象的戶外連線,沒想到要這麼早,前一天只睡了3小時,如果我睡滿8小時,可能就不會說出那些話了。」

伍德利也澄清,自己相當認真看待這份工作,他的職責就是告訴觀眾不要在如此惡劣的天氣中出門,他認為若帶著「一點態度」播報,觀眾就會有興趣「看好戲」,並把他要傳達的訊息聽進去。

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg

And now I’m a donut! Hurts Donut in Cedar Falls is donating a portion of the sales to Kaden’s Kloset, an amazing organization serving kids in the Cedar Valley! Thanks so much!!!!! Could not possibly love this more! @kristledian pic.twitter.com/TSQFlRaDEM