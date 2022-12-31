英雄！遭遇暴風雪不斷救出受困者 美國男闖入學校安頓20餘人

美國紐約州男子威西在暴風雪下一路救人，最終闖入學校安置了20多人。（圖擷自Cheektowaga Police Department臉書）

2022/12/31 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州奇克托瓦加（Cheektowaga）男子威西（Jay Withey），於23日暴風雪時原本要出門幫助受困的朋友，沒想到自己也被困住了，後來他一路救出民眾並闖入學校讓大家取暖、獲得飲食，最終安置了20多人，警局盛讚他拯救了許多性命，不會追究他擅闖校區的罪名。

據《CNN》報導，威西透露，23日下午6時許朋友受困在積雪中打電話給他，因此自己開著卡車出門幫忙，半路上看到只穿著輕薄外套的年輕男子麥可（Mike），便叫對方上車取暖，但接著卡車在大量積雪中無法移動，隨著夜幕降臨讓威西深感不妙，因為油量剩下不多而自己在剷雪試圖開道時弄濕了全身。

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威西連忙跑到附近民宅敲門求助，希望住戶讓他和麥可借住1晚，他願意支付500美元（約新台幣1.5萬元）住宿費，但威西差不多敲了10戶人家都沒人願意伸出援手。

威西感到挫敗後回到卡車報警求援，卻被告知他所在的地區天候太過惡劣，救援無法抵達，至於他先前受困的朋友已經被救出了。威西在又累又睏下慢慢睡著，直到深夜11時突然有人敲打車窗，原來是個年老的婦人瑪麗（Mary），她的車也是從下午受困到現在，威西得知狀況後連忙讓瑪麗上車保暖。

不過，到了24日早晨，威西的卡車完全沒油了，3人只好先待在瑪麗油量也快耗光的廂型車內，後來威西透過手機查到附近有間學校，他當下決定闖進去，因為那裡面有暖氣和廁所。

威西砸破學校窗戶後打開前門，讓麥可與瑪麗進來，安全警報也跟著響起。沒過多久威西又在鄰近的街區發現有許多老年人困在車裡，便把他們都帶進學校安置，並設法關掉警報。

威西說，自己在食堂找到了麥片和蘋果，體育館內還有可以讓大家睡覺的墊子，每個人都很高興能進來裡面，因為這裡有食物和溫暖。

到了25日耶誕節當天早上，威西拿著學校的吹雪機幫大家把車上的積雪清乾淨，有附近居民紅著眼眶跑來道歉，因為23日晚上他拒絕幫助威西，後來徹夜難受得睡不著覺。

不過，威西認為如果當晚自己得救了，也就無法一路幫助那麼多人進入學校取暖，因此這些磨難其實是因禍得福。威西在離開學校前留下紙條表達歉意，警方後來公布監視器尋人，在網友的幫忙下終於找到威西並盛讚他的英勇行為，因為學校內最終安置了20多人和2條狗狗，無疑有不少性命因此獲救。

民眾在校區內安置。（圖擷自Cheektowaga Police Department臉書）

威西在離開學校前留下紙條。（圖擷自Cheektowaga Police Department臉書）

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