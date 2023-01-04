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    德外長：減少對獨裁中國依賴 批評大企業短視近利

    德國外長貝爾伯克表示，中國近年不僅離民主價值愈來愈遠，還有計劃性地背離國際法和公平競爭規範，德國有必要減少對中國的依賴，不能像過去對俄國那樣走一步算一步，以為情況不會這麼糟，德國正為此付出高昂代價。（歐新社資料照）

    德國外長貝爾伯克表示，中國近年不僅離民主價值愈來愈遠，還有計劃性地背離國際法和公平競爭規範，德國有必要減少對中國的依賴，不能像過去對俄國那樣走一步算一步，以為情況不會這麼糟，德國正為此付出高昂代價。（歐新社資料照）

    2023/01/04 23:19

    〔中央社〕德國近來對中立場轉趨強硬，即將公布新的中國政策文件，德國外長貝爾伯克批評在中國經營的大企業短視近利，強調分散市場和減少對獨裁國家依賴的急迫性。

    德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受網路媒體Table.Media專訪時表示，近期將公布的「中國戰略」目的不是與中國脫鉤，不過從與俄國交往的經驗來看，過於依賴一個沒有分享相同價值、與民主處於競爭關係的獨裁國家，容易讓德國受傷害，未雨綢繆是保護自己最好的方式。

    她指出，中國近年不僅離民主價值愈來愈遠，還有計劃性地背離國際法和公平競爭規範，德國有必要減少對中國的依賴，不能像過去對俄國那樣走一步算一步，以為情況不會這麼糟，德國正為此付出高昂代價。

    福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾）、BMW、巴斯夫（BASF）等德國企業在中國經營數十年，在全國各地建立大規模的生產基地，憂心政府調整中國政策將衝擊業績，貝爾伯克批評這些大企業短視近利。

    她說，部分大企業不顧經濟風險和企業長期利益，為了分紅利給董事，眼前只有未來5年；相較之下，許多中小企業聰明管控風險，將市場分散到印太其他地區，減少在中國的投資。

    貝爾伯克指出，俄羅斯出兵烏克蘭後，分散市場更具急迫性，外交和外貿政策如果傷害到國家的繁榮和社會團結，不僅短視，也將對國家安全構成風險。

    她強調，如果因為擔心影響與獨裁國家的關係，對他們破壞國際法等規範保持沉默，與受害國家的關係也將受到傷害，這樣的事與俄羅斯來往時發生過，不希望看到在印太地區重演。

    德國政府近來對中國立場轉為強硬，計劃改變前總理梅克爾（Angela Merkel）經貿優先、避談人權問題的作法，預計在2月舉行的「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）後公布外交部起草的中國政策文件，這是德國第一次為中國政策制定明確的框架和策略。

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