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    德國提議運送數億劑BNT疫苗 遭中國拒絕

    中國疫情嚴峻，德媒爆料，德國總統史坦麥爾建議中國領導人習近平讓中國人接種BNT疫苗。（示意圖，路透社）

    中國疫情嚴峻，德媒爆料，德國總統史坦麥爾建議中國領導人習近平讓中國人接種BNT疫苗。（示意圖，路透社）

    2022/12/22 12:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續升溫，德國為保護2萬名僑胞緊急運送BNT疫苗（中港澳稱「復必泰」）供僑民接種，德媒爆料，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也向中國領導人習近平建議，讓中國人也接種BNT疫苗，但北京當局拒絕。

    綜合外媒報導，中國當局僅批准國產9種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗供民眾接種，儘管多數民眾更青睞外國製造的mRNA疫苗等，當局仍未批准他國疫苗，中國民眾只能湧入到澳門科技大學附屬醫院自費接種BNT疫苗，導致今年該院疫苗預約全被訂光，最快得等到明年1月21日。

    根據德國《明鏡周刊》（Der Spiegel） 報導，史坦麥爾昨天向習近平進行60分鐘通話，2人談及中國疫情，據了解，史坦麥爾向習近平提議，德國可以馬上運送好幾億劑的BNT疫苗到中國，德國聯邦防疫部門也可協助，但中國未接受。

    《路透》報導，德國聯邦政府表示，已經將第一批BNT疫苗送往中國，他們正在研擬2萬名非德籍外國人也能接種BNT疫苗可能性。

    據了解，相關談判正在進行中，若中國批准BNT疫苗可適用於非德籍的外國人，歐洲各國也得同意中國僑胞可接種中國國產科興疫苗。

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