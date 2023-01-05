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    「2023全球10大衝突焦點」 台灣、烏克蘭都上榜

    「國際危機組織」發表文章《2023年全球10大衝突焦點》，列出全球須特別關注的10大衝突，其中包括烏克蘭及台灣。（擷自「國際危機組織」網站）

    「國際危機組織」發表文章《2023年全球10大衝突焦點》，列出全球須特別關注的10大衝突，其中包括烏克蘭及台灣。（擷自「國際危機組織」網站）

    2023/01/05 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕國際非政府機構「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」1日發表文章《2023年全球10大衝突焦點》，列出全球須特別關注的10大衝突，其中包括烏克蘭以及台灣。

    綜合外媒報導，國際危機組織於2023年元旦在官網刊登標題《2023年全球10大衝突焦點》（10 Conflicts to Watch in 2023）文章，內容首先指出，俄羅斯去年2月發動攻擊時，以為能征服烏克蘭，削弱西方勢力，進而鞏固俄國政府影響勢力，卻適得其反，烏克蘭抵禦能力不僅超出俄羅斯預期，侵略行動更助長烏克蘭民族主義，加強基輔邁向歐洲的決心。

    但國際危機組織也說，這場戰爭有可能引爆「核戰」，由於俄羅斯總統普廷過去一再提到俄國核武實力，似乎在警告西方核戰爆發的可能性仍不能被忽視，尤其是當普廷覺得他的控制力下降時。

    除了烏克蘭，台灣也被點名。國際危機組織解釋，俄烏戰爭爆發後，國際輿論一直認為這場戰爭加劇「台海危機」擔憂。文章直言，台海安全牽扯到美國與中國間不穩定的關係。

    國際危機組織說明，美國想維持區域領導地位，中國則想統一台灣。不過文章預估，中國不會輕易發動侵略，首先，要突破台灣防衛不容易，另外從國際對俄羅斯指責與制裁來看，中國會將動武必須承擔的國際責難跟經濟代價納入考量。

    國際危機組織推測，近期事態發展可能會惡化台海局勢，尤其北京內部經濟跟政治困境加劇，會導致北京政府以更大膽的方式去展現決心。國際危機組織最後直言：「這樣的局勢加劇不會立即引起戰爭，但是會讓世上最強大的兩個經濟軍事強權逐步靠近戰爭」。

    國際危機組織所列出10個衝突中，烏克蘭位居首位，台灣則排在第10位。而其他值得關注的衝突點包括「亞美尼亞和亞塞拜然、伊朗、葉門、衣索比亞、剛果民主共和國和大湖地區、（非洲國家馬利北部）薩赫勒、海地以及巴基斯坦」。

    台灣也被《2023年全球10大衝突焦點》點名。（路透檔案照）

    台灣也被《2023年全球10大衝突焦點》點名。（路透檔案照）

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