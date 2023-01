「2023全球10大衝突焦點」 台灣、烏克蘭都上榜

2023/01/05 00:08

〔即時新聞/綜合報導〕國際非政府機構「國際危機組織(International Crisis Group, ICG)」1日發表文章《2023年全球10大衝突焦點》,列出全球須特別關注的10大衝突,其中包括烏克蘭以及台灣。

綜合外媒報導,國際危機組織於2023年元旦在官網刊登標題《2023年全球10大衝突焦點》(10 Conflicts to Watch in 2023)文章,內容首先指出,俄羅斯去年2月發動攻擊時,以為能征服烏克蘭,削弱西方勢力,進而鞏固俄國政府影響勢力,卻適得其反,烏克蘭抵禦能力不僅超出俄羅斯預期,侵略行動更助長烏克蘭民族主義,加強基輔邁向歐洲的決心。

請繼續往下閱讀...

但國際危機組織也說,這場戰爭有可能引爆「核戰」,由於俄羅斯總統普廷過去一再提到俄國核武實力,似乎在警告西方核戰爆發的可能性仍不能被忽視,尤其是當普廷覺得他的控制力下降時。

除了烏克蘭,台灣也被點名。國際危機組織解釋,俄烏戰爭爆發後,國際輿論一直認為這場戰爭加劇「台海危機」擔憂。文章直言,台海安全牽扯到美國與中國間不穩定的關係。

國際危機組織說明,美國想維持區域領導地位,中國則想統一台灣。不過文章預估,中國不會輕易發動侵略,首先,要突破台灣防衛不容易,另外從國際對俄羅斯指責與制裁來看,中國會將動武必須承擔的國際責難跟經濟代價納入考量。

國際危機組織推測,近期事態發展可能會惡化台海局勢,尤其北京內部經濟跟政治困境加劇,會導致北京政府以更大膽的方式去展現決心。國際危機組織最後直言:「這樣的局勢加劇不會立即引起戰爭,但是會讓世上最強大的兩個經濟軍事強權逐步靠近戰爭」。

國際危機組織所列出10個衝突中,烏克蘭位居首位,台灣則排在第10位。而其他值得關注的衝突點包括「亞美尼亞和亞塞拜然、伊朗、葉門、衣索比亞、剛果民主共和國和大湖地區、(非洲國家馬利北部)薩赫勒、海地以及巴基斯坦」。

NEW COMMENTARY | @CrisisGroup’s annual list of 10 Conflicts to Watch in 2023 is out!



1️⃣Ukraine

2️⃣Nagorno Karabakh

3️⃣Iran

4️⃣Yemen

5️⃣Ethiopia

6️⃣DR Congo/Great Lakes

7️⃣Sahel

8️⃣Haiti

9️⃣Pakistan

????Taiwanhttps://t.co/bGodeK7ETW