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    烏東俄營遭轟89死 軍事專家怒轟俄指揮官是傻瓜

    俄羅斯位於烏克蘭東部頓內茨克馬克耶夫卡地區一處軍營，遭到烏軍突襲，重創俄軍，俄羅斯國防部坦承已致89死。（路透）

    俄羅斯位於烏克蘭東部頓內茨克馬克耶夫卡地區一處軍營，遭到烏軍突襲，重創俄軍，俄羅斯國防部坦承已致89死。（路透）

    2023/01/04 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯位於烏克蘭東部頓內茨克馬克耶夫卡（Makiivka）地區一處軍營，1日遭到烏軍突襲，重創俄軍，俄羅斯國防部坦承已致89死，是俄軍自從去年2月24日入侵烏克蘭以來，公開承認的最慘重傷亡事件，戰局不利引發俄羅斯國內怒火，要求嚴懲指揮官。

    據《路透》報導，俄軍過去在烏俄戰爭中，幾乎從未透露過單一戰役、行動或事件的戰損狀況，俄軍此次陣亡89人，是烏俄戰爭以來公開承認的最慘重傷亡，此事件也引起國內軍事專家不滿，質疑俄軍的作戰方式，俄國國家杜馬議員米羅諾夫（Sergei Mironov）直指俄軍「情報、反情報或防空系統都沒有正常運作」。

    俄羅斯著名軍事博客吉爾金（Igor Girkin）說，馬克耶夫卡的襲擊是由於指揮官將彈藥儲存在與軍營相同的建築中，指揮官知道這個地點正處於烏克蘭火箭彈的射程之內，卻仍將營地部署於此。

    身為俄羅斯前指揮官的吉爾金說，發生在馬克耶夫卡的事情實在太可怕了，直言「是誰想出的主意，將大量人員安置在一棟大樓裡，傻瓜也明白，即使（烏軍）只用大砲襲擊，也會有許多人受傷或死亡」，怒批指揮官們根本不在乎士兵的安危。

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