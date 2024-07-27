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菲律賓首度順利運補仁愛暗沙 菲中雙方仍各說各話

中國海警先前一直阻礙菲國船隻對仁愛暗沙進行物資補給。（法新社）

中國海警先前一直阻礙菲國船隻對仁愛暗沙進行物資補給。（法新社）

2024/07/27 18:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓與中國日前針對南海「仁愛暗沙」，擱淺菲國海軍船艦的物資運補任務達成臨時性協議後，菲國27日首度在沒有與中國發生衝突的情況下，順利完成相關任務，但雙方對於任務過程仍各說各話。

《美聯社》等外電報導，菲國外交部針對27日的運補任務指出，在菲國專屬經濟區內進行的合法例行性輪調和補給任務，須歸功於菲國海軍和海岸防衛隊人員的專業精神，以及國家安全會議和國防部之間的密切協調，但並未提供細節。

菲國一名資深安全官員透露，菲中海警進行溝通協調，兩國船隻沒有像先前一樣，互相透過無線電要求對方立即離開仁愛暗沙，菲方也沒有被中方尾隨或攔截。這是兩國一週前達成防範衝突臨時性協議以來，菲國首度「平安無事」前往仁愛暗沙進行補給。

中國海警發言人甘羽強調，菲國按照中菲達成的臨時性安排，派一艘民用船隻對仁愛暗沙軍艦運送生活物資，這是在中方提前被告知的情況下所進行，而中國海警也現場確認運送的僅為人道主義物資。甘羽還敦促菲方信守承諾，與中方共同管控好海上局勢，而中國海警也將持續依法在仁愛暗沙等南沙群島，及附近海域展開維護主權的執法活動。

不過，菲國外交部發言人達薩則重申，菲方沒有事先向中方通報，中方也沒有在現場對船隻進行檢查，「我們獲悉中國海警船隻距離合理，不存在相撞風險」。

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