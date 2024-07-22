南海緊張 菲中就仁愛暗沙運補達成臨時協議

上月17日，中國海警船衝撞菲律賓船隻，阻止菲國運補南海仁愛暗沙，並搶走菲國人員的槍械，甚至導致1名菲方人員失去右手拇指。（美聯社）

2024/07/22 00:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕經過外交官員的一系列協商和互換外交照會，菲律賓政府21日宣布，已和中國就一項「臨時性安排」達成協議，希望結束在南海爭議海域仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）的對抗，但雙方尚未公布協議文本，細節不明。

仁愛暗沙現為菲律賓實質佔有，但中國也聲稱對其擁有主權，並阻撓菲國對擱淺在仁愛暗沙的報廢登陸艦「馬德雷山號」實施運補作業，雙方近一年來頻繁爆發衝突，引發可能導致美國介入的擔憂。

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美國對於南海主權爭議並無領土主張，僅強調美國在該海域的航行和飛越自由，並多次警告，若菲律賓軍隊、船隻和飛機遭到武裝襲擊，美國根據《美菲共同防禦條約》，有義務保護盟友菲律賓的安全。

美聯社報導，這項重大協議旨在不放棄雙方領土主張的情況下，針對仁愛暗沙建立一個雙方都能接受的安排。2名匿名菲國知情官員向美聯社確認這項協議，菲國外交部隨後發表簡短聲明，但未提供詳細資訊，僅表示「雙方繼續認識到有必要透過對話和磋商，來緩和南海情勢，並管理雙方分歧，同意該協議不會影響彼此在南海的立場」。

上月17日，中國海警船衝撞菲律賓船隻，阻止菲國運補馬德雷山號，並搶走菲國人員的槍械，甚至導致1名菲方人員失去右手拇指。1名菲律賓官員表示，此事促使北京和馬尼拉加快斷斷續續的談判，在過去4天的最後會議期間，中方有2項關鍵要求從草案協議中被移除。

中國此前表示，如果馬尼拉同意不以建築材料加固馬德雷山號，並同意提前通知中方並允許檢查，即可容許菲國向馬德雷山號運補，但遭菲國拒絕，最終協議不包括這些條件。

中國與多個國家在陸地和海洋邊界問題上存在爭議，許多爭議集中在南海，與菲律賓達成的前述罕見協議，或將帶來樂觀預期，即北京與其他國家也能達成類似安排，以避免在棘手的領土問題尚未解決的情況下爆發衝突。然而，這項協議能否成功實施，及其持續時間，仍有待觀察。

就在華府矢言將「採取必要措施」力挺菲律賓繼續對仁愛暗沙實施運補任務後，菲律賓國家安全委員會21日表示，仁愛暗沙運補任務仍由菲方執行。國安會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，就輪調與運補任務（RORE）而言，「我們仍界定為全然由菲律賓執行，運用菲國的艦艇、人員及領導力。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）19日在年度「阿斯本安全論壇」上表示，美國「將採取必要措施」，以確保菲律賓得以繼續運補物資給駐紮在仁愛暗沙的部隊。

菲律賓政府宣布，已和中國就一項「臨時性安排」達成協議，希望結束在南海爭議海域仁愛暗沙的對抗，但雙方尚未公布協議文本，細節不明。（法新社）

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