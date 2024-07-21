中國暗助俄侵烏 美準備加碼制裁

美國白宮國家安全顧問蘇利文。（美聯社）

2024/07/21 05:30

蘇利文︰已向北京出示具體證據 中方銀行為俄進行金融交易

〔編譯孫宇青、周虹汶／綜合報導〕在北約組織（NATO）明確指控中國是俄羅斯侵略烏克蘭的關鍵支持者後，美國白宮國家安全顧問蘇利文十九日表示，美國正在準備對支持俄侵烏的中國實體實施新的制裁，並暗示銀行可能成為目標。此外，他也表態美國將全力支持菲律賓補給擱淺在南海島礁軍艦上的官兵。

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針對中國協助俄國對烏戰爭，蘇利文在美國年度「亞斯本安全論壇」上表示，「我們認為中國應該停止，這遠遠超出一個國家正當行為的範疇。隨著我們觀察情況在未來幾週的發展，可以預期美方將採取更多制裁措施」。他提到，總統拜登已在去年底發布行政命令，授予財政部權力，追查協助俄國國防工業取得軍民兩用設備的銀行。

蘇利文透露，華府向北京出示具體證據，直指中國某家銀行違反對俄制裁，為俄國進行一起金融交易時，北京有做出回應，但從整體上看，情況並不好，因為中企仍繼續協助俄國的戰爭機器。隨著美國財政部動用權力，一旦發現一家應該被制裁的銀行，將採取行動，「我們已整合各項工具，以便對這種行為作出回應」。

彭博指出，蘇利文的言論是美方的最後通牒，顯示拜登政府阻止中國企業助俄為虐的新措施已如箭在弦。

布林肯︰中不能在俄歐間 兩面討好

與此同時，國務卿布林肯也在同一個論壇上表示，美國與歐洲和亞洲夥伴在對待中俄的態度上愈發趨同，已建立跨大西洋和跨太平洋的共識。雖然中俄的「軸心同盟」仍會繼續存在，但中國與俄國密切合作，對中國的聲譽並不好，「中國正對現在的處境感到非常不安」。

他也談到，俄國進口機床有七成來自中國，微電子產品有九成來自中國，這些都成為俄國生產飛彈、坦克和其他武器的材料。不僅美國採取制裁，其他國家也開始跟進，在歐洲與俄國之間，「中國不能兩面討好」。

四方安全對話 29日東京登場

據日本共同社報導，包括布林肯在內的美、日、印度與澳洲「四方安全對話」外長本月廿九日將在東京集會，針對近來中國和菲律賓在南海發生的一系列衝突，預計四國外長將做出更強硬表態，反對任何以武力或脅迫手段在南海和東海片面改變現狀的企圖，反對中國在南海的軍事化。

蘇利文十九日在論壇上明白表示，美國「將採取必要措施」，確保菲國能為擱淺在仁愛暗沙的「馬德雷山號」官兵進行補給，且美國也向中國表明，美菲共同防禦條約適用於馬德雷山號。他說，目前最重要的是看到情勢降溫，菲律賓有能力再進行補給。

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