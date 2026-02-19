為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    昏迷指數5變7 陳光復重傷「往好的方向」發展

    2026/02/19 12:11 記者黃佳琳／高雄報導
    澎湖縣長陳光復重傷後送高雄榮總，目前開完刀後情況穩定。（資料照）

    澎湖縣長陳光復重傷後送高雄榮總，目前開完刀後情況穩定。（資料照）

    澎湖縣長陳光復大年初一參加活動踩空摔倒，重傷後送高雄榮總救治，據了解，陳光復原本昏迷指數為5，當天緊急開完手術後，昏迷指數已變為7，知情人士透露，目前陳光復的病情「往好的方向」發展，但未來一個月仍是關鍵。

    陳光復疑因心臟心律不整或視力不好踩空摔倒，導致後腦勺著地，受到撞擊，造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，由於情形緊急，在澎湖的醫院做好基本處理後，後送到高雄榮總，年初一晚上緊急開刀進行腦壓減壓手術後，人尚未恢復意識，但昏迷指數已由5變為7。

    知情人士透露，今天上午，行政院長卓榮泰南下慰問春節期間留守的醫護人員前，已先前往高雄榮總探視陳光復，而陳光復經過緊急開刀後，腦壓一直處於穩定狀態，但因做了開顱手術，為了讓他能安靜休養，因此目前除插管外，另給予高劑量的鎮定劑和抗生素，接下來一週，會視他的恢復情況逐漸降低劑量，待陳光復恢復自主呼吸後，才得以確認是否有後遺症。

    至於是否還有機會投入選戰工作，知情人士指出，目前暫無法評估受損情程度，但考量他的年紀和這次所受重傷情況，要再拚連任「確實有點難度」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播