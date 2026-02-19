昏迷指數5變7 陳光復重傷「往好的方向」發展

澎湖縣長陳光復重傷後送高雄榮總，目前開完刀後情況穩定。（資料照）

澎湖縣長陳光復大年初一參加活動踩空摔倒，重傷後送高雄榮總救治，據了解，陳光復原本昏迷指數為5，當天緊急開完手術後，昏迷指數已變為7，知情人士透露，目前陳光復的病情「往好的方向」發展，但未來一個月仍是關鍵。

陳光復疑因心臟心律不整或視力不好踩空摔倒，導致後腦勺著地，受到撞擊，造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，由於情形緊急，在澎湖的醫院做好基本處理後，後送到高雄榮總，年初一晚上緊急開刀進行腦壓減壓手術後，人尚未恢復意識，但昏迷指數已由5變為7。

知情人士透露，今天上午，行政院長卓榮泰南下慰問春節期間留守的醫護人員前，已先前往高雄榮總探視陳光復，而陳光復經過緊急開刀後，腦壓一直處於穩定狀態，但因做了開顱手術，為了讓他能安靜休養，因此目前除插管外，另給予高劑量的鎮定劑和抗生素，接下來一週，會視他的恢復情況逐漸降低劑量，待陳光復恢復自主呼吸後，才得以確認是否有後遺症。

至於是否還有機會投入選戰工作，知情人士指出，目前暫無法評估受損情程度，但考量他的年紀和這次所受重傷情況，要再拚連任「確實有點難度」。

